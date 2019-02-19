防汛視同作戰　台南市辦37區長暨主任秘書災害防救教育訓練

▲台南市政府為強化37區公所防救災作業能力及充實防救災的專業知識，特舉辦「台南市政府2019年災害防救教育訓練區長暨主任秘書班」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為強化37區公所防救災作業能力及充實防救災的專業知識，特於2月19日在台南市政府災害應變中心消防局6樓，舉辦「台南市政府2019年災害防救教育訓練區長暨主任秘書班」講習。

特別邀請交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心洪俊煌課長及成大防災研究中心李副主任心平等專家學者，針對近年災害防救最新資訊，講授「氣象資訊運用」及「區級災害應變中心開設運作與案例探討」等課程。

期許透過這場講習訓練讓台南市37區區長及主任秘書能瞭解災害的資訊應用及危機管理，並熟悉台南市的防救災相關作業程序及所應擔負之權責，讓台南市災害防救工作能在新任市政團隊的推動步調下更穩定地向前邁進，提供市民一個安全可靠的生活環境。

副市長王時思表示，黃偉哲市長上任後不斷提醒「災害防救做得更好，市民平安過得更好」，藉此勉勵在座與會的區長及主任秘書，各區的區長為災時區級災害應變中心的指揮官，而主任秘書也身兼區級災害防救辦公室的主任，同為地方災害防救工作的重要推手，期許透過今日的教育訓練讓台南市在未來面對天然或人為災害時能展現充分的「韌性能力」。

此外，參加這場訓練的各區長和主任秘書也體認到需要多一分的準備、才能少一分傷害的認知，為了因應每年防汛期颱風豪雨季，且面對近年極端氣候的各項災害來臨，市府每年透過災害防救深耕計畫辦理的區長暨主任秘書教育訓練，充分瞭解且精進氣象資訊的應用、水災災害的預警作為及防災應變上的工作內容，利用氣象局天氣警特報資料、未來12小時或24小時降雨量分析、衛星雲圖的判斷等工具，對於災前能即早準備、適時啟動區公所查通報、災時的防災避難疏散與收容等應變工作，大大提升區級救災效率，期能大大降低災害帶來的損害。

台南市政府持續落實推動災害防救各階段的工作，從37區區公所開始做起、向下扎根，進而推動整體防災巨輪，才能邁向「安全大台南」的生活環境。