有夠貴！果迷每年換新iPhone　一生得花324萬元

▲蘋果（Apple）公司每年都會發表新iPhone。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

蘋果每年都會發表新iPhone，姑且不論蘋果這間公司能存在多久，但若是iPhone以每年發表一台來討論的話，你有想過一生中要花多少錢在iPhone上嗎？研調機構Decluttr近期就指出，若是用戶每年都換新的iPhone，再加上相關配件等金額，這個數字將高達103,000美元（約新台幣324萬元）。

據外國科技網站《9to5mac》報導，研調機構Decluttr指出，若是你每年都換新iPhone的話，一生所花費的金額將高達45,408美元（約新台幣143萬元），但若加入其他相關配件、維修等金額，一生恐要花費高達103,000美元（約新台幣324萬元）。

但《9to5mac》認為這個金額的可信度不高，因為要達成Decluttr所指出的金額，用戶必須要從18歲到81歲每年皆購買1000美元左右的新iPhone，並將舊iPhone轉售出去，才有可能接近這個金額。但若是將智慧型手機的價格變化以及通貨膨脹納入考量，這個數字可能又會出現變化。

報導也提到，目前一般民眾換購智慧型手機的週期已經拉長，隨著價格提高以及創新逐漸減少，每年都換新iPhone的比率已逐漸下降，多數人換機週期已拉長到2～4年不等。因此，《9to5mac》認為，研調機構Decluttr所提出數字過於極端。