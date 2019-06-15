隔空操控不是夢想！　 Apple獲「懸停手勢」專利　

▲Apple獲「懸停手勢」專利。（圖／翻攝自《PatentlyApple》）

大陸中心／綜合報導

不用接觸手機螢幕就可以實現操控，或許將在未來實現！美國專利與商標局（PTO）近日授予蘋果公司一項懸停技術專利，允許用戶通過手指或Apple Pencil隔空操控設備。蘋果表示，技術將來會支持iPhone、iPad和iPod Touch等多個旗下產品。

據《PatentlyApple》網站報導，美國專利與商標局（PTO）近日授予蘋果公司一項懸停技術專利，允許用戶通過手指或Apple Pencil隔空操控設備。這項專利名為「通過基於接近度和基於接觸的輸入與使用介面物件進行交互的設備、方法和使用者介面 」。

這種新技術將給用戶帶來全新的操控體驗。因為在許多情況下，需要通過不觸摸螢幕來解決，如雙手不便或設備擺放位置、角度不適合手指觸摸。

當前，雖然有一些智慧型設備已經支持手勢操控，但功能極為有限，並未達到普及使用的程度，其問題在於無法與傳統的觸摸介面無縫協作。此外，接觸螢幕與不用接觸螢幕可能採用的是2套手勢體系，增加了用戶的學習成本。

▲未來可能不用接觸手機螢幕就可以實現操縱。（圖／翻攝自《PatentlyApple》）

在蘋果的解決方案中，有一個或多個感測器用於檢測輸入物體（如觸控筆或手指）在螢幕表面上方的接近度和接觸強度，觀察觸控筆或手指離螢幕有多遠、觸控筆的角度和位置、以及何時以特定的強度或壓力接觸螢幕。

此外，專利還描述設備表面的「介面物體」如何實現跟蹤觸控筆或手指的懸停位置，從而達到與直接觸碰螢幕相似的效果。

蘋果表示，技術將來會支持iPhone、iPad和iPod Touch，也可能支持iMac、MacBook、MacBook Trackpad、Magic Keyboard和Magic Trackpad等。當然，與之前獲得的技術專利一樣，不能保證蘋果會在將來的產品或服務中真正引用新技術。