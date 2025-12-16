　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2025十大熱門Chrome擴充功能　AI工具成榜單主力

▲▼Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年度10款熱門Chrome擴充功能中，多數與AI有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪菱鞠／綜合報導

從工作、學習到創意發想，AI已逐步融入許多人的日常工作流程。Google 於官方部落格公布了2025 年度10款熱門Chrome擴充功能榜單，其顯示AI已成為使用者網路瀏覽與資訊處理的重要工具，且共同的特性是具備一站式、多功能整合能力，從單純的輔助轉變為個人化的智慧助理，應用情境持續擴大。

隨著AI技術日益成熟，也重新定義了瀏覽器體驗。在今年度受歡迎的Chrome 擴充功能中，Monica和Sider兩款一站式 AI 服務表現突出，涵蓋聊天、寫作、閱讀、繪圖、支援PDF文件等應用，使用者可在同一介面中完成多項內容處理。

此外，HARPA AI結合AI與網頁自動化技術，能實現自動追蹤價格變化、監控特定數據等進階功能。Quillbot則提供改寫、文法檢查與文字生成功能，是內容創作者與學生族群寫作輔助的熱門選擇。

在工作與學習領域，擴充功能逐漸從任務執行轉向內容理解，讓使用者可以更有效地管理時間。像是Fireflies.ai與Bluedot可協助會議錄音、逐字稿轉錄與重點摘要，將會議記錄工作自動化，再也不用手忙腳亂做筆記。QuestionAI扮演了即時家教的角色，有助於學科理解與知識補充；eJOY將語言學習融入日常瀏覽，透過上下文語境協助掌握新詞彙。

儘管AI是今年最受關注的焦點，部分非AI的擴充功能仍憑藉專業創作與實用性獲得青睞。Adobe將Photoshop相關編輯工具直接整合至瀏覽器中，支援基本影像修圖，便利性顯著提升。Phia則主打價格比較功能，可自動彙整商品價格資訊，協助使用者快速進行比價。

2025年10款受歡迎的Chrome擴充功能(不分名次)
● Monica
● Sider
● HARPA AI
● QuillBot
● Fireflies.ai
● Bluedot
● QuestionAI
● eJOY
● Adobe Photoshop
● Phia

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

目睹23歲女友夾死！男友哭崩跺腳求助
快訊／張宏年驚傳家中過世
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」
說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多
快訊／日本外海又震！規模5.2　北海道明顯搖晃
掃地機器人始祖宣布破產！創辦人：三輸悲劇
咖啡迷崩潰！歐客佬賣假貨　台中食安處介入調查

Google搜尋「67」螢幕會大力晃動　一票試玩：超彈

Google搜尋「67」螢幕會大力晃動　一票試玩：超彈

Google瀏覽器常常有特別的小彩蛋，有網友發現，只要在瀏覽器搜尋「67」，整個頁面就會出現扭曲，如同被大力搖晃一般,許多網友搜尋後驚呼「Google越來越強大了」、「Google是活的！」還有許多網友分享其他關鍵字，都可以觸發小彩蛋。

蜜雪冰城攜手菜鳥用AI解物流難題

蜜雪冰城攜手菜鳥用AI解物流難題

美AI股3檔重挫　華爾街驚喊「泡沫風險浮現」

美AI股3檔重挫　華爾街驚喊「泡沫風險浮現」

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

GTA之父新書神預言！

GTA之父新書神預言！

關鍵字：

AIGoogleChrome擴充功能

讀者迴響

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

