2025十大熱門Chrome擴充功能　AI工具成榜單主力

▲2025年度10款熱門Chrome擴充功能中，多數與AI有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪菱鞠／綜合報導

從工作、學習到創意發想，AI已逐步融入許多人的日常工作流程。Google 於官方部落格公布了2025 年度10款熱門Chrome擴充功能榜單，其顯示AI已成為使用者網路瀏覽與資訊處理的重要工具，且共同的特性是具備一站式、多功能整合能力，從單純的輔助轉變為個人化的智慧助理，應用情境持續擴大。

隨著AI技術日益成熟，也重新定義了瀏覽器體驗。在今年度受歡迎的Chrome 擴充功能中，Monica和Sider兩款一站式 AI 服務表現突出，涵蓋聊天、寫作、閱讀、繪圖、支援PDF文件等應用，使用者可在同一介面中完成多項內容處理。

此外，HARPA AI結合AI與網頁自動化技術，能實現自動追蹤價格變化、監控特定數據等進階功能。Quillbot則提供改寫、文法檢查與文字生成功能，是內容創作者與學生族群寫作輔助的熱門選擇。

在工作與學習領域，擴充功能逐漸從任務執行轉向內容理解，讓使用者可以更有效地管理時間。像是Fireflies.ai與Bluedot可協助會議錄音、逐字稿轉錄與重點摘要，將會議記錄工作自動化，再也不用手忙腳亂做筆記。QuestionAI扮演了即時家教的角色，有助於學科理解與知識補充；eJOY將語言學習融入日常瀏覽，透過上下文語境協助掌握新詞彙。

儘管AI是今年最受關注的焦點，部分非AI的擴充功能仍憑藉專業創作與實用性獲得青睞。Adobe將Photoshop相關編輯工具直接整合至瀏覽器中，支援基本影像修圖，便利性顯著提升。Phia則主打價格比較功能，可自動彙整商品價格資訊，協助使用者快速進行比價。

2025年10款受歡迎的Chrome擴充功能(不分名次)

● Monica

● Sider

● HARPA AI

● QuillBot

● Fireflies.ai

● Bluedot

● QuestionAI

● eJOY

● Adobe Photoshop

● Phia