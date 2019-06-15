蘋果、三星、Google新機上市時間曝光　爆料達人：8、9、10月各一場

▲蘋果秋季發表會總是引起果粉的高度關注，近期關於新iPhone的傳言滿天飛。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

智慧型手機製造商正緊鑼密鼓準備在2019下半年推出新機，知名科技部落客Evan Blass近期在推特上爆料，蘋果、三星、Google推出新機的上市時間，不少人早已迫不及待想見廬山真面目，也掀起了網友們的熱烈議論。

爆料達人Evan Blass近期在推特上秀出一張似乎是美國電信商Verizon下半年的行銷規劃表，內容點出這3款手機的上市時間，包括蘋果iPhone 11、三星Note 10以及Google的Pixel 4，消息曝光後，不少網友直呼這個時間點與去年推出的時間差不多，認為可信度還蠻高的。

蘋果、三星和Google下半年推出新機的時間，其中又以三星Note 10拔得頭籌，預期在8月推出，而去年Note 9正是在8月10日發表；至於下一家推出新機的是蘋果，預計iPhone 11將於9月亮相，而蘋果過去在9月第1、2周舉行秋季發表會後，推出新機的時間相當接近。

最後是Google旗艦新機Pixel 4系列則在10月壓軸登場，回頭觀察Google過去發表新機的時程也是差不多的，但Evan Blass認為，這3款新機發表的時間點，與過去時間點差不多，變得容易預測，因此並沒有值得一提的地方。不過，實際上市時間仍以各大手機商公布為主。