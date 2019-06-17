Apple Watch首款充電表帶　電池續航可達45小時

▲新創公司Togvu推出Apple Watch充電表帶。（圖／取自募資平台kickstarter）

科技中心／綜合報導

如果要說智慧手表有什麼大缺點，那便是容量有限的電池了。Apple Watch的致命弱點，就是電池續航，不過一家名為Togvu的新創公司，將推出一款充電表帶來解決這個問題。

Apple Watch已成為時下相當流行的穿戴裝置之一，市佔高達35.8％，這意味著每3支智慧手表中，就有一支是Apple Watch。不過，隨著該系列智慧手表功能愈來愈多，其電池續航力壓力也愈來愈沉重，為此，Togvu日前在募資平台推出了一款可充電表帶，為Apple Watch電池續航延長至45個小時，為使用者外出運動或旅行提供最有利的支援。

表帶兩側內置了兩塊300mAh電池，為Apple Watch提供額外27個小時的續航。表帶開口精準，不會覆蓋到數位表冠，不影響日常使用，也不干擾ECG功能。表帶本身為矽膠材質，柔軟耐用，並支援IP68級10公尺防水功能，再惡劣的環境都無所畏懼。

▼該充電表帶能為Apple Watch電池續航延長至45個小時。（圖／取自募資平台kickstarter）

該表帶操作方式與充電手機殼類似，只要輕按表帶側邊按鈕即可開啟充電模式，若表帶沒電，可透過表帶左側充電口充電，整個過程都無須取下手表。不過該表帶寬度3公分，厚度1.44公分，重量達100克，使Apple Watch略顯厚重。

電池續航已成為穿戴設備製造商不得不解決的問題，在這個電池技術停滯不前的今天，這種能即時充電的設備也不失為一種可行性方案。