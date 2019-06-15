扯！打火變放火！　2義消不滿被狗吠竟縱火　房毀狗燒死

▲義消不滿遭狗吠，打火變放火，燒掉鐵皮屋和燒死土狗。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

東勢鐵皮屋數月前火警，警消發現疑似人為縱火，經調查後鎖定一輛機車上劉姓、陳姓男子涉嫌縱火，逮人後發現2人竟是打火義消，理由竟然是「被狗吠驚嚇才放火！」，警詢後依公共危險罪嫌送辦。台中市消防局表示，2人行為令人意外並感到抱歉，已做退隊處分。

台中市消防局3月28日上午11時許獲報，東勢區城興街某鐵皮屋發生火警，消防隊立刻派遣人車到場，並順利滅火。雖然沒有人員傷亡，但屋內拴著的一隻土狗遭活活燒死，內部1輛農用搬運機、3輛機車及包裝用紙等物品燒燬，燃燒面積約200平方公尺。

警消原以為是單純火警，台中市消防局火場調查後發現，疑似是人為縱火，隨即通報東勢分局。

警方經調閱相關監視器，發現疑似縱火犯蹤影，2名男子共乘一輛機車，經鎖定車牌後，先聯繫46歲車主陳姓男子到案說明。

陳男坦承火是他放的並供稱，他跟屋主認識，因為每次騎機車經過他家門口，屋內的狗都會跑出來吠他，經常受到驚嚇。他氣不過，才打電話找來31歲劉姓男子，騎車經過時，由劉男丟擲已點火的酒精膏杯子進屋內，之後迅速逃逸。

劉男則說，縱火的酒精膏試之前吃火鍋留下，不認識屋主。2人均供稱是「被狗吠驚嚇才放火！」

警方調查發現，陳、劉２男竟都是消防局義消，平日協助救災打火，竟因對一隻狗不滿，就放火燒房害死狗。「打火還放火！」，行徑惡劣，警詢後依公共危險等罪嫌送辦。

台中市消防局表示，對２人行徑深感意外，也很抱歉。除了已將2人退隊外，未來對協勤民力，一定會加強篩選及評核機制。

【更多新聞】

►影／靈異探險廢棄大樓關心獨居阿北驚見黃骨 網讚「根本是社會局」

►「怎麼會虐童」國小畢業班集資捐千元助兒福 成「台中最美風景」

►涉猥褻女童下體 補習班狼師發律師函否認