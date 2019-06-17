女星40歲還想當媽　求助人工取10卵「安胎臥床」...子女雙全喊值得

▲李沛綾17日為女兒舉行抓周派對，也大方分享求助人工受孕的心路歷程。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

知名演員李沛綾(原名李佩怡)過去曾演出多部知名電視劇，其中包括《飛龍在天》、《娘家》、《世間路》、《不了情》、《廉政英雄》等，李沛綾婚後逐漸淡出演藝圈，雖已有了一個聰慧懂事的兒子，心中仍期待有一天能再迎來二寶，兒女雙全。李沛綾在40歲那年，決定給自己一個機會嘗試接受試管療程，在專業醫療團隊協助下，第一次進行試管嬰兒療程就順利取得了10顆卵子，並順利培育了5顆品質優異的囊胚，順利於2018年誕下一位可愛的女兒。

17日是李沛綾的寶貝女兒滿1歲的日子，李沛綾也在艾微芙試管嬰兒中心為寶貝舉行抓周儀式，她說，回想起懷孕早期為了寶寶臥床的辛苦，現在看到寶寶活潑可愛的表情一切都滿足了，也鼓勵大家可以給自己一個圓夢的機會，藉著高成功率的試管嬰兒技術，給自己一個當媽媽的機會，享受小寶寶帶給家庭的喜悅與溫暖。

▲李沛綾鼓勵所有想當媽媽的女性，不管幾歲都不要放棄。



艾微芙國際生殖醫學中心主任楊文瑞醫師指出，根據國健署人工生殖年報資料顯示，在2017年全臺灣透過人工生殖技術誕生的嬰兒共有9,590人，較2016年增加了602個嬰兒誕生。其中在新竹縣艾微芙、東元施術的人次更是高達1,416人次；名列前茅。目前人工生殖的技術不斷精進，精準醫療客製化的試管嬰兒將是未來的趨勢。楊文瑞醫師呼籲大家懷孕還是要趁早，35歲以上若超過半年以上無法自然懷孕，應要夫妻一同接受檢查與醫師進行備孕討論。

▲楊文瑞醫師呼籲大家懷孕還是要趁早，35歲以上若超過半年以上無法自然懷孕，應要夫妻一同接受檢查與醫師進行備孕討論。

艾微芙國際生殖醫學中心黃禹仁總裁表示，艾微芙國際生殖醫學中心與美國史丹佛大學生殖醫學中心技術合作，率先打造3.5代試管嬰兒療程，除了胚胎著床前遺傳篩檢技術(PGS)，更以客製化的子宮內膜容受性檢查(ERA)，完成了全台第一例3.5代試管嬰兒（PGS＋ERA)成功案例，協助客戶順利誕生一對龍鳳胎寶寶，達成最高成功懷孕率的目標。