參拜世界最大財神廟　郭台銘：讓2千3百萬人都能賺大錢

▲郭台銘和曾馨瑩一起撫摸財神，希望帶來好運。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／南投報導

國民黨總統初選參選人郭台銘17日連跑南投縣3間廟宇，最後一間是草屯敦和宮財神廟，他在財神爺面前表示，他的目標是拚經濟，恢復蔣經國時代亞洲四小龍之首，讓2千3百萬人都能賺大錢，郭隨後並在支持者簇擁和鞭炮聲下，站上宣傳車在草屯街上遊行造勢。

▲郭台銘參拜財神爺。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘下午帶著妻子曾馨瑩，在縣長林明溱陪同下，到草屯敦和宮參拜，敦和宮主委林宜裕、草屯鎮長簡景賢也到場，林、簡兩人都祝福郭能初選順利，心想事成，雖然雨勢不小，且郭比預定時間遲了40分鐘，但熱情民眾仍在廟前廣場高喊「郭台銘當選」，而且還散發「支持郭台銘、台灣向前行」貼紙。

林明溱說，南投女婿要選總統，是台灣人的光榮，郭董不但經營事業有成，更是熱心慈善事業，郭5年前就捐了5千萬元給南投縣中興棒球場，郭上午就是去球場看看整修情形。

林明溱還說，上午在球場，郭董當投手，他則是負責打擊，結果擊出全壘打，這就是一種好的象徵，他呼籲南投鄉親，在7月5日民調初選開始後，要守住電話，全力支持郭台銘，唯有讓郭初選出線，才能機會和蔡英文拚，讓企業家當總統，才能振興全國經濟，恢復以往亞洲四小龍的榮光。

郭台銘說，他妻子是南投人，別的行程她都不去，只有南投她才肯跟，他參拜財神廟，就是希望能讓全國經濟恢復到蔣經國時代，亞洲四小龍之首的榮景，他也在主委介紹下，帶著妻子一起撫摸財神爺和金元寶，他說，他是幫全台灣人摸，希望讓2千3百萬人都能賺錢、發大財。

草屯敦和宮，主奉財神玄壇真君的道教廟宇，建廟於1816年，其中以銅製162尺趙天君財神爺像安奉於七樓頂最具特色，為目前全世界最大的趙天君武財神銅像。