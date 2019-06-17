重回竹山紫南宮　郭台銘：曾馨瑩20年前也來借過6百元

▲郭台銘透露，曾馨瑩在20年前也來借過錢。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／南投報導

國民黨總統初選參選人郭台銘17日到南投縣竹山紫南宮參拜，被媒體問及前來的原因，郭說，曾馨瑩20年前也來借過6百元，這廟是專門幫助窮苦人，而且高達9成5的借款人都有還錢，他認為主政者要記住，99%的人都是好人，不要很多事情都用防弊的立場，這是他來學習的地方。

郭台銘下午在縣長林明溱，紫南宮主委莊秋安陪同下，參拜土地公廟時，一度下起大雨，但仍不減民眾高喊「總統好」的熱情。

郭說，他太太20年前曾借過6百元，當年就還了，她對這個廟非常的相信，此外，這間廟專門幫助窮苦人，誰有困難，不要抵押品就可以借得到錢，但要得到神明的保佑，一家幾口人，來借個幾千塊錢，就能解決急用，而且9成5以上的人都有還錢。有人借6百塊卻還60萬元的也有，他認為，做主政者要記住，好人其實占99%，不要很多事情都用防弊的立場，這是他來學習的地方。

他還說，要跟主委莊秋安學習的地方就是紫南宮的幼兒政策，幼兒政策很重要，台灣面臨少子化，所以他要讓年輕人敢生，政府怎麼樣能夠負擔年輕人養育問題，如果當選，他一定會讓年輕人敢生，政府來幫忙養，所以他要來跟莊主委學習怎麼樣讓國家把錢擺在年輕人身上，擺在育兒這方面。

最後，郭也到七星級廁所參觀，每天這麼多信眾來使用，廁所竟然還能這麼乾淨，可見在管理上很厲害，這裡也是4年選一次，他當選5次20年了，有這麼好的主任委員，這就是他來學習的地方，台灣的廟都能夠幫忙窮苦人的話，他一定會支持寺廟的工作。