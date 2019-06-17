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認同「退步修法、背叛民主」　郭台銘：民進黨再幾月就會下台

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▲郭台銘認同後援會刊登的公投廣告。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘非常認同後援會刊登的公投廣告。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／南投報導

國民黨總統初選參選人郭台銘17日連跑3間廟宇，針對有媒體詢問由郭台銘後援會署名在各大報刊登「退步修法、背叛民主」廣告一事，郭昨晚才得知這篇廣告，他非常支持和認同，連民進黨內部也在批評，他說，請記住再等幾個月，民進黨就會下台了。

▲郭台銘認同後援會刊登的公投廣告。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭台銘和曾馨瑩撫摸財神和金元寶，希望帶來好運。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘下午先後參拜竹山紫南宮、南投市慶福寺和草屯敦和宮，針對各大平面報紙刊登一篇「退步修法、背叛民主」，裡面列舉民進黨大老林義雄、蔡同榮、陳水扁和呂秀蓮等人對於公投所說過的話，用這些人的話來反擊蔡英文的公投作為。

郭台銘說，那是後援會登的，他也是到昨天晚上才曉得，他支持這篇後援會廣告，由這些人發出心聲，代表一個意義，就是民進黨還沒有上台之前，持的是一種主張，上台之後拿到權力，又持另一種主張，這種上台之前的言論，跟上台之後是完全不能讓老百姓相信，甚至連民進黨內部都在批評，所以他非常支持，也非常贊成後援會作法，記住再等幾個月，民進黨政府就要下台了

至於台中市長盧秀燕表明不會參加韓國瑜在台中場的造勢大會，有些韓粉在盧的臉書大肆攻擊，郭說，不管韓粉、郭粉，或是盧市長的支持者，國民黨一定要團結，黨面對的是堅強的敵人蔡英文，國民黨沒有分裂的本錢，他希望大家能夠團結，也要給盧市長加油。

郭還說，上周去逢甲夜市時，盧市長也沒有見他，盧堅守分際，有原則，黨內初選過後，她自然會站出來，這是一種團結，國民黨一定要記住，所有人在一起都不一定贏，更何況現在大家分裂，希望不管是支持韓市長、支持郭台銘、或支持朱市長的，要記住，只有團結才能勝選，中華民國才有希望，把民進黨打敗才有機會。

陪伴郭董出來跑行程的曾馨瑩，被問到跟了一整天會不會很累，曾說，郭應該比她辛苦很多，其實媒體記者更辛苦，因為媒體每天跟著他，她今天是第一天出來，還好。

聽說郭董出席板橋的敦親睦鄰活動時，有可能會唱歌、跳舞，曾馨瑩會幫忙編排果凍舞之類的嗎，曾說，如果大家想看的話，她就試試看能不能編出比較可愛的讓他表演給大家看，他的肢體協調上還算是可愛型的。

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