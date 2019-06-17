鴻海過勞很嚴重？郭台銘曝「加班秘辛」員工超愛：還要趕人回家

▲鴻海董事長郭台銘解釋員工為何愛加班。（圖／翻攝志祺七七 X 圖文不符 YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

面對國民黨總統候選人初選時間逼近，有意參選的參選人紛紛出面造勢、闡述想法來吸引目光。鴻海董事長郭台銘接受Youtuber「志祺七七 X 圖文不符」張志祺專訪，除了解決許多人對他的疑問之外，也談到公司內的加班問題，並沒有逼迫任何人加班，主要是照政府法規走，加班費多才會讓員工主動留下。

郭台銘日前喊出口號，要帶領台灣年輕人走出低薪。對此，張志祺提出疑問說，鴻海以加班聞名，更有許多薪資爭議的問題傳出，該如何解決年輕人在意的「低薪」、「過勞」等問題。

▲▼郭台銘談到，鴻海沒有過勞的問題。（圖／翻攝志祺七七 X 圖文不符 YouTube）



對此，郭台銘說，「我鴻海做到這麼大，完全按照政府的規定…我們公司做到40幾年，沒有一次逼迫人家加班，因為我覺得加班是沒有效率的，在我們那時候大家喜歡加班，因為加班費多，平日加班是1.5倍、假日加班費是兩倍，禮拜天會到3倍，所以大家喜歡加班，所以現在我們還趕很多人回去，你如果在限時不能把工作做完，你最好離開，明天再來做比較有效率」，且公司內沒有過勞的問題。

低薪部分，郭台銘認為，要讓中小企業的公司先賺到錢，才能談到加薪問題。他舉例，鴻海聘請的大學生起薪是4萬至4.5萬元，因為用低薪好人才不會進來，「沒有一個資方老闆願意用低薪讓勞工進來」，因為人才會因此流失；反之，當他付了高薪，這人才卻沒有成效，反而逼公司將他拔掉，這一來一往之間形成「良性循環」及「惡性循環」，「我們應該走良性循環的過程才對」，讓勞資走向雙贏的局面。