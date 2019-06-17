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【廣編】康是美再推「MEN GO SHINE」　男人夠帥讓你所SHINE披靡

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▲▼康是美再推「MEN GO SHINE」 。（圖／業者提供）

【廣編】

圖、文／康是美提供

康是美繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響後，今年再創市場先例，推出全新5人團體「MEN GO SHINE」。這個團體是1位專業藥師加上4位時尚彩妝師所組成，同樣經過內部海選、人氣票選與密集訓練，最後由這5位脫穎而出組成「MEN GO SHINE」，接下來將在北、中、南的封館活動服務消費者，讓每個人在體驗之後都能散發所SHINE披靡的魅力。

越來越多男性消費者開始追求更有型的自己，統一美麗事業高董事長親自策劃打造「MEN GO SHINE」並全程參與封館活動規劃，希望再次透過創新模式，展現男性消費者內外兼美的自我風格。封館活動除了邀請男性消費者，也竭誠歡迎女性消費者陪伴您身邊男性親友，前來體驗MEN GO SHINE專業服務，MEN GO SHINE會為您提出專屬建議，讓您成為眾人眼中最帥焦點。

此外，這次廣告呈現MEN GO SHINE全新舞曲，並搭配「MEN GO SHINE摸手機舞」，也找來新生代人氣男星邱昊奇代言。這支舞曲手機鈴聲已供免費下載，同時舉辦MEN GO SHINE TikTok挑戰賽(#康是美MENGOSHINE)，歡迎大家一起共襄盛舉，跳出最SHINE的自己。

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關鍵字：康是美,SHINE

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