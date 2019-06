【廣編】康是美再推「MEN GO SHINE」　男人夠帥讓你所SHINE披靡

【廣編】

圖、文/康是美提供

康是美繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響後,今年再創市場先例,推出全新5人團體「MEN GO SHINE」。這個團體是1位專業藥師加上4位時尚彩妝師所組成,同樣經過內部海選、人氣票選與密集訓練,最後由這5位脫穎而出組成「MEN GO SHINE」,接下來將在北、中、南的封館活動服務消費者,讓每個人在體驗之後都能散發所SHINE披靡的魅力。

越來越多男性消費者開始追求更有型的自己,統一美麗事業高董事長親自策劃打造「MEN GO SHINE」並全程參與封館活動規劃,希望再次透過創新模式,展現男性消費者內外兼美的自我風格。封館活動除了邀請男性消費者,也竭誠歡迎女性消費者陪伴您身邊男性親友,前來體驗MEN GO SHINE專業服務,MEN GO SHINE會為您提出專屬建議,讓您成為眾人眼中最帥焦點。

此外,這次廣告呈現MEN GO SHINE全新舞曲,並搭配「MEN GO SHINE摸手機舞」,也找來新生代人氣男星邱昊奇代言。這支舞曲手機鈴聲已供免費下載,同時舉辦MEN GO SHINE TikTok挑戰賽(#康是美MENGOSHINE),歡迎大家一起共襄盛舉,跳出最SHINE的自己。