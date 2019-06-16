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夏季限定！「西瓜星冰樂」超欠喝　星巴克連續5天都有買1送1

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▲▼ 西瓜星冰樂 。（圖／取自官方粉絲團）

▲「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」引發網友熱議。（圖／取自官方粉絲團，下同）

消費中心／綜合報導

炎熱夏季到來，星巴克檔期限定星冰樂飲品一波波上市，其中新推出的「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」，其模擬西瓜切面的可愛外觀，更引發網友打卡潮。而業者自6/17～6/21期間，還連續五天推出買一送一優惠活動，喜歡星冰樂的粉絲別錯過。

星巴克人氣商品星冰樂在台灣已推出約20年，甚至曾締造一年賣破千萬杯的紀錄，尤其在炎熱的夏天更是許多消費者熱門冰飲首選。而今年業者也接連推出限定口味，除了「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」，還有咬下會爆漿的「咖啡星球星冰樂」，以及使用香甜紅豆加白摩卡醬的「紅豆奶霜星冰樂」等，每款都別具特色。

▲▼ 西瓜星冰樂 。（圖／取自官方粉絲團）

另外，星巴克還推出「夏日想像」活動，自6/17～6/21期間，只要使用星巴克咖啡同好會於臉書提供的照片框套用在照片上，替換成自己的社群大頭貼照，或分享照片至個人社群塗鴉牆，並於內文加上#starbuckssummer #星巴克咖啡同好會，即可獲得好友分享買一送一優惠。

星巴克指出，該活動優惠最多限用兩個社群帳號兌換，每帳號至多買一送一乙次，例如同一人於門市同時出示Facebook及Instagram照片分享畫面，且出示畫面皆符合活動規定，最多可享有兩次好友分享優惠，優惠需現場一次使用完畢。

▲▼ 超商咖啡新品 。（圖／業者提供）

至於全家Let’s Café則於6/19起首推季節限定水果氣泡咖啡特調「陽光紅柚氣泡特調」，結合美式水果葡萄柚果露及咖啡，再加入FamilyMart Collection氣泡水，濃淡可自己調整，每杯售價65元。而小7也於6/19推出CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡，同樣為季節限定飲品，主打使用台灣屏東一整顆檸檬原汁加入咖啡，並結合Cheers氣泡水，售價80元（限冰飲特大杯）。

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關鍵字：星巴克,咖啡,買一送一,星冰樂

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