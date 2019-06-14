綠委提請立院17日起開臨時會　處理公投法等案

▲立法院議場。（圖／記者翁嫆琄攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘等67人14日提請立法院召開臨時會，處理包括公投法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權案等19案，臨時會預計將從6月17日至7月5日為期3週。

民進黨立委柯建銘、管碧玲、鄭運鵬等67人提案，在臨時會處理的議案，有5大類共19案，分別為「強化國安護民主」、「產業創新與調整」、「簡政便民」、「提高司法公信力」與「防制假訊息危害」。

在強化國安護民主部分，包括有《公民投票法》修正草案，規範連署須附身分證影本、設公投日與大選脫鉤、攸關退將赴陸管制的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、加重洩密刑責的《國安法》，以及《政治檔案條例》草案。

產業創新與調整部分，則有延長租稅優惠的《產業創新條例》修正草案、納管農地工廠的《工廠管理輔導法》部分條文修正草案、因應美中貿易戰的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》草案，及降低農漁產品關稅的《海關進口稅則》修正草案。

至於簡政便民部分，有新增長照扣除額的《所得稅法》修正草案、實價登錄責任回歸買賣雙方的《平均地權條例》修正草案及《著作權法》修正草案。

而提高司法公信力部分，則有大法官人事同意權案、淘汰不適任法官的《法官法》、《刑事訴訟法》修正草案；最後防制假訊息危害則有《農產品市場交易法》與《糧食管理法》的修法等等。

根據柯建銘等人提案，將從6月17日開始到7月5日召開第7會期第1次臨時會，17日中午舉行程序委員會、17日下午到19日舉行第一次會議；20、21、27日為第二次會；6月28日和7月1日至5日為第三次會。

柯建銘表示，執政黨對於國內外政經情勢之變化，須更謹慎主動面對挑戰，展望負責之態度，面對黨內初選已定，團結迎戰未來，臨時會將是第一戰。

不過針對日前國民黨團已點名部分大法官被提名人不適任，強調將「嚴審」此人事案，總統府秘書長陳菊14日下午於立法院受訪時表示，大法官都是國家一時之選非常優秀的人才，不僅對憲政運作很重要，各黨團的支持也很重要，預計下禮拜會拜訪不同黨團，「懇請他們大力支持」。