楊鎮浯登海峽論壇演講！用「猿猴叫」酸反對兩岸交流群體

▲楊鎮浯在海峽論壇大會上演講。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

第十一屆海峽論壇大會16日在廈門國際會議中心舉行，金門縣長楊鎮浯受邀致詞演講，他表示，在兩岸的交流上，金門願意願意成為兩岸的和平橋樑、兩岸相關政策先行先試示範區。此外，楊鎮浯還以「兩岸猿聲啼不盡」來形容反對兩岸交流的聲音，他說，「少數人仍選擇當猿猴，在兩岸的山壁上猿叫，試圖阻止歷史的必然。」

楊鎮浯在大會上指出，海峽論壇的交流議題涵蓋教育、文化、產業、兩岸等面向，是兩岸和平發展不可或缺的重要力量，「受邀參加海峽論壇後，鎮浯一直問自己，在兩岸處於十字路口的當下，我們這代人應該扮演什麼角色？累積了幾代人的努力，中華民族從來沒有像此刻，如此接近偉大復興。」

楊鎮浯還說，「在這個歷史的當下，少數人仍選擇當猿猴，在兩岸的山壁上猿叫，試圖阻止歷史的必然。多數人則跟鎮浯一樣，選擇在同一條船上當槳手，努力划槳，讓輕舟滑過萬重山。這都是個人選擇，但我始終相信，猿聲再大，大不過槳手齊心的吆喝，水流再強，強不過槳手內心的堅毅。」

今年兩會期間大陸總書記習近平表示要把福建打造成台胞台企登陸的「第一家園」，並於《告台灣同胞書》紀念會中倡議兩岸要「應通盡通」，並以金門及馬祖為優先，推進「通水」「通電」「通氣」及「通橋」的小四通。楊鎮浯提到，這些談話極具意義，特別是未來一年台灣政局變化，不只左右兩岸關係，更影響金門整體發展。

▼金門縣長楊鎮浯（中）、連江縣長劉增應（左）出席與汪洋的會面。

楊鎮浯強調，不論局勢如何，金門並不會滿足現狀，且有能力、願意成為兩岸的和平橋樑、兩岸相關政策先行先試示範區。他並主張，希望能在雙邊地方政府能做的範圍內「能通先通、能通快通」。

最後，楊鎮浯介紹了金門特產「高粱酒」及「一條根」，詼諧表示，目前雙邊已經實質通水，用兩地的水釀成金門高粱酒，用兩岸的水種出金門一條根，那不就是「兩岸同飲一壺酒、兩岸同是一條根」嗎？