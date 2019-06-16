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華聞快遞／中國鋼價微跌　進口礦價創階段性新高

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▲▼中國鋼鐵。（圖／CFP）

▲中國鋼鐵。（圖／CFP）

《上海》中國鋼價微跌　進口礦價創階段性新高

中國現貨鋼價雖時有起落，但總體依然處在小幅下跌的通道內。鋼廠利潤收縮，而產量卻仍處高位。鐵礦石市場總體堅挺，進口礦價更是創出了階段性的新高。據中國鋼鐵資訊機構「我的鋼鐵」提供的報告顯示，最近一週，現貨鋼價綜合指數報收於144.51點，一週下跌0.65%。其中，建築鋼價格下跌，主要市場主流規格螺紋鋼品種的均價為每噸4036元，一週下跌40元。（新華社）

《新疆》新疆霍爾果斯口岸進口哈薩克斯坦冷凍魚增長超過15倍

霍爾果斯海關16日發布的統計數據顯示，2019年1月至5月，新疆霍爾果斯口岸進口哈薩克斯坦冷凍魚共計975.58噸，貨值約1000萬元人民幣，進口量與去年同期相比增長15倍之多。（中新社）

《澳門》澳門特區第五任行政長官選舉委員會委員選舉舉行

澳門特區第五任行政長官選舉委員會委員選舉16日上午開始投票。由400人組成的行政長官選舉委員會中的344名選委，將由5700多名投票人投票選舉產生。（新華社）

《青海》青藏高原首個大熊貓館開館

青藏高原首個大熊貓館16日在青海西寧開館，4隻由成都大熊貓繁育研究基地而來的大熊貓開啟為期3年的科普教育之旅。據了解，這4隻大熊貓為一雄三雌，分別為6歲齡的和興（雄性）、3歲齡的園滿、奇果以及8歲齡的雙欣，在「入駐」青藏高原後分別易名「青青」、「寧寧」、「美美」以及「和和」。（中新社）

▲▼青藏高原首個大熊貓館16日在青海西寧開館。（圖／翻攝中新社）

▲青藏高原首個大熊貓館16日在青海西寧開館。（圖／翻攝中新社）

《四川》成都：對在科創板上市的企業累計獎勵1000萬元人民幣

成都市近日發布《加快推進成都市企業科創板上市的扶持政策》，將對在科創板成功上市的企業累計給予1000萬元的獎勵。（新華社）

《新疆》新疆瑪湖10億噸級大油田「多點」開發日產原油3000多噸

今年來，地處中國準噶爾盆地的10億噸級大油田「新疆瑪湖」開發全面推進，目前已有15個區塊陸續投入開發，日產原油3396噸，投產水平井150餘口，單井平均日產油20噸以上。（新華社）

《安徽》中國學者研製出可降解的新型腫瘤診療製劑

近期，合肥工業大學科研團隊成功研發一種新型超小納米錸製劑，具有優良的可降解性和生物相容性，實現了腫瘤的安全有效診斷和治療。據了解，由於具有等離子體共振效應，納米金等貴金屬納米材料在腫瘤的診斷和治療領域展現出良好的應用前景。然而，目前貴金屬納米材料不易生物降解，存在長期滯留在體內的風險，阻礙了其進一步的臨床轉化。（新華社）

《廈門》海峽金融論壇聚焦「多層次資本市場」 科創板受關注

第十一屆海峽論壇·海峽金融論壇「多層次資本市場」專業論壇16日在廈門舉行，兩岸300多位金融資本和企業圈精英人士，共同探討兩岸金融合作新路徑與兩岸金融市場協同發展的推進，並對新近開板的科創板給予熱情關注。（中新社）

▼大陸全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
住電梯大樓！鄰居「硬開延長」：先生洗頭快好了　住戶等20分氣
反送中遊行「黑潮」淹沒6線道　空拍照曝光超震撼！

關鍵字：上海,新疆,廈門,青海,四川,安徽,澳門,鋼價,礦價,霍爾果斯口岸,哈薩克斯坦冷凍魚,海峽論壇,海峽金融論壇,熊貓,貓熊,青藏高原,成都,新疆瑪湖,合肥工業大學科研團隊,行政長官,粵港澳要聞,華聞快遞

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