影／兩岸新媒體與青年分享　馬詠睿：新媒體要跟消費者直接互動

▲海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇於廈門登場。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者蔡紹堅／廈門報導

「第六屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇」16日下午在廈門登場，包含「ETtoday新聞雲」副董事長馬詠睿在內的兩岸新媒體界人士齊聚一堂，分享新媒體的經營心得。馬詠睿表示，新媒體的未來發展，很重要的一點就是要與消費者有直接互動，ETtoday透過《社畜時代》《台青西遊記》與青年朋友做互動，說出年輕人的職場心聲，探討將來可能遇到的挑戰。

本屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇以「我和你，在一起」為主題，出席的兩岸嘉賓除了上百名青年朋友外，論壇也邀請到多位兩岸新媒體界的重要人物分享經營心得，包含ETtoday新聞雲副董事長馬詠睿、新浪微博副總編輯汪抒、新華網融媒體產品創新中心總監馬軼群、澎湃新聞總編輯劉永剛等。

▼機器人群舞開場。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

新浪微博副總編輯汪抒分享的主題為「微言博觀」，他表示，新浪將微博定義為「全媒體」的社交平台，因為在上面可以有文字、直播、投票、長短視頻等各種媒體形式，而且相當便捷，奠基在社交，但也不只社交。兩岸交流方面，汪抒指出，微博透過「台灣網紅趴趴走」走過5個城市，話題閱讀量超過11.4億，也結合旅遊產業資源，精選KOL赴台，協助台灣業者爭取更多陸客。

新華網融媒體產品創新中心總監馬軼群則介紹了新華網的創新項目，包含AI合成主播、MR智能演播廳、新華睿思數據雲圖分析平台、短視頻智能生產平台「媒體大腦·MAGIC」、新媒體原創內容移動化生產傳播平台「現場雲」等。

▼新浪微博副總編輯汪抒。

ETtoday新聞雲副董事長馬詠睿表示，ETtoday是台灣最主要以社群做啟動的媒體，強調分享與擴散，在網路環境的發展下，現在也朝短影音來做傾斜，「我們認為，短影音最主要的，就是要讓消費者有感覺，你要感覺內容與你息息相關，能夠深入你心，所以我們做了影音平台『播吧』，還有大型選秀節目《聲林之王》，並將節目剪成短影音，讓它能在ETtoday播放。」

馬詠睿還介紹了《社畜時代》及《台青西遊記》兩個ETtoday自製的影音系列，《社畜時代》講的是上班族的生活，像是抱怨工作、抱怨主管，說出很多年輕族群在職場的心聲，因此受到很多歡迎。

《台青西遊記》則是一個以台灣年輕人到大陸發展為主題的新聞專題，馬詠睿指出，ETtoday這些年一直在做兩岸交流的相關活動，大家都知道，大陸釋放了很多的善意給台灣的青年朋友們，有很多人「西進」來到大陸發展，但也有很多人還是不了解大陸的情況，「所以我們用《台青西遊記》來讓台灣的朋友們知道，到底台灣人到大陸來會遇到什麼問題，要怎麼突破，得到哪些成果。」

談到新媒體的未來發展，馬詠睿強調，很重要的一點就是要與消費者有直接互動，ETtody透過《社畜時代》與《台青西遊記》跟台灣的年輕人直接互動，《社畜時代》從年輕人在辦公室遇到的狀況，探討要如何面對與處理，《台青西遊記》則能看到兩岸年輕人將來可能遇到的挑戰，要怎樣來克服。

▼ETtoday新聞雲副董事長馬詠睿。