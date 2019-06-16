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海峽金融論壇討論「創新點」　3方面建議打造多層次資本市場

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▲海峽論壇15日登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲第11屆海峽論壇在福建廈門登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸中心／綜合報導

第11屆海峽論壇·海峽金融論壇於16日在福建廈門舉行，聚集了兩岸300多位金融資本和企業菁英人士，探討兩岸在金融方面合作的新路徑和金融市場發展的推進，其中聚焦在「多層次資本市場」以及最新設立的「科創板」領域。

大陸金融市場在本月13日正式創立新的「科創板」，而香港交易所於2018年修訂《上市規則》後，赴港IPO募資額爬升為全球第一，在金融體制不館改革、金融服務實體經濟能力日益增強和「多層次資本市場」發展之際，迎來一個新的改變。

上海證券交易所發行上市服務中心市場區域主任王佳在論壇上以《設立科創板並試點註冊制——背景、思路、制度》為題進行分享，從科創板設立背景及影響、科創板進展情況、科創板細則等多方面，向現場的企業進行詳細解讀和交流。

福建省地方金融監督管理局副局長謝建潮說，福建省的福光股份成為大陸第4家、福建省第一家通過科創板上市委審核的企業，此外，福建也篩選出近150家具備科創板上市潛力的科創型企業進行培育，已然形成多層次資本市場上市梯隊，同時也積極推動台資企業赴A股上市，期望該論壇成為促進兩岸金融市場交流、推動區域多層次資本市場建設的重要窗口。

▲▼第11屆海峽論壇·海峽金融論壇於16日在福建廈門舉行。（圖／翻攝自中新網）

▲海峽金融論壇聚焦在多層次資本市場。（圖／翻攝自中新網）

參與金融論壇的高雄銀行董事長朱潤逢表示，近年台灣的農業信用保證基金、中小企業信用保證基金和海外信用保證基金三種普惠金融發展模式收效明顯，而大陸的金融市場發展潛力巨大，兩岸金融業者的合作將讓普惠金融發展更有價值。

對於兩岸金融合作，兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組召集人、中國銀行原行長李禮輝以市場融合、優勢融合和標準融合分別提出3項建議，認為大陸可進一步拓寬金融市場的台資准入渠道，讓更多台灣業者分享大陸改革開放的紅利。

此外，大陸出現網商銀行、微眾銀行等具有數字化基因的普惠金融範本，而台灣在為中小企業提供金融服務上的經驗，讓兩岸具有互補基礎；最後，進一步促進兩岸金融機構的標準互認互通，加快制訂兩岸數字金融標準和規範。

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關鍵字：海峽論壇,海峽金融論壇,多層次資本市場,科創板

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