台青登陸「不能只看到惠台」　兩岸學者：否則注定走不遠

▲劉國深、邱毅出席論壇，給台青登陸發展的建議。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

第十七屆海峽青年論壇15日在福建廈門開幕，來自海峽兩岸的知名學者、社團負責人及港澳各界青年代表等500多人參與。主旨論壇上，來自兩岸及港澳的嘉賓與台青開幕式上發表了演講，有學者提醒，台青來大陸不能只著眼在惠台政策；也有台青分享，最好先適應過大陸的生活，之後再判斷自己適不適合創業，構想適不適合落地。

本屆海峽青年論壇以「彙聚青春力量，築夢共同家園」為主題，兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任、廈大台灣研究院教授劉國深在主旨論壇上表示，登陸的台青要放開格局，不要只著眼於大陸的惠台利好，否則注定走不遠，「台青應該有與大陸同齡人站上同一起跑線的勇氣和覺悟，既然來了，就不要把自己當客人，台青與大陸青年一樣，同樣是未來的主人翁。」

政治評論員邱毅則提醒，台青要時刻準備著，他表示，台青登陸可分為心動前、心動後行動前和行動後三個階段，在每個階段都應該有充分準備，「大陸的市場優勢和文化優勢，是台灣青年登陸前無法想像到的。要感知到這種優勢，不僅要用眼睛看，更需要打開心胸。」

90後平潭台籍幼教老師陳亞妏表示，在她看來，台青「登陸」只是第一步，接下來還要面對如何紮根、發展和融合，「我想對兩岸的青年朋友說，年輕人有責任推動整個社會往前走，要相信自己，要成為那個具有使命感的人。」

台青侯彥志在廈門曾厝垵創辦4928塗鴉館，找到了自己要做一輩子的事，他認為，台青如果選擇來大陸發展，千萬不要帶著台灣的思維來創業，因為這些年，大陸的變化以及很多產業的創新，已經超越了台灣，「登陸後先從適應當地生活開始，再進入當地的職場，然後再去判斷，自己到底適不適合創業，項目適不適合落地。」他並強調，只有當台青適應了大陸的節奏，才能有正確良好的判斷，進而具備足夠競爭力。