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海峽論壇大會開幕　汪洋：「去中國化」好比拔著頭髮，想離開地球

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記者蔡紹堅、蔡儀潔／廈門-台北連線報導

第十一屆海峽論壇大會16日10點於福建廈門舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋出席並致詞。他就兩岸關係的未來走向表示，全世界現在都在搭大陸發展的快車，台灣更不應該畫地為牢，捨近求遠，「島內一些人偏偏要搞『去中國化』，這就好比拔著自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞。」

汪洋在會上發言稱，儘管民進黨當局和極獨勢力蓄意製造敵意對抗，阻撓兩岸民間交流，外部勢力打台灣牌動作頻頻，但台灣同胞來大陸發展的熱情依舊，「此機會，我就如何認識兩岸關係的前景、如何推動兩岸關係和平發展進程談幾點看法。」

▲▼ 2019海峽論壇,汪洋。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）

汪洋指出，中華文化早已浸潤整個寶島，即便是被侵佔的50年間，台灣在鐵蹄的高壓下，始終捍衛民族尊嚴和中華文化，挫敗了殖民者試實行皇民化的圖謀，今天大多數台灣同胞打心眼裡認同自己是中華民族的一份子，保持強烈的中華民族意識和牢固的中華文化情感。

他表示，兩岸民眾同根同源的紐帶，任何力量切割不斷，每年來大陸尋根業祖者絡繹不絕；隨著中國日益走進世界舞台的中央，全世界都在關注了解和學習中國文化，而島內一些人偏偏要搞「去中國化」，妄圖從文化上把台灣與大陸割裂，這就好比拔著自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞。

▲大陸全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲汪洋在發表講話。（圖／記者蔡紹堅攝）

汪洋提到，兩岸經濟交流融合的大勢，任何力量都壓制不住，兩岸在資金、技術、人才等方面各具優勢，經濟的互補性強，開展互利合作有得天獨厚的條件，實踐證明加強交流合作，相互取長補短，就能實現共同發展。

他接著說，全世界現在都在搭大陸發展的快車，台灣更不應該畫地為牢、捨近求遠，民意不可違、大勢不可擋，「我們沒有理由不走得更近更好，也一定會走得更近更好。」

▲▼ 2019海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲2019海峽論壇大會現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

汪洋稱，兩岸同胞維護國家統一的決心和信心任何力量都動搖不了，中華民族在長期發展中形成了熱愛祖國、崇尚統一、維護統一的光榮傳統，統一始終是中國歷史發展的主流，始終是中華民族的最高利益和全體中國人的共同價值觀。

他強調，「雖然兩岸現在尚未完全同意，但中國的主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變，兩岸同胞希望結束政治對立和敵對狀態、希望統一國家的願望從未改變，祖國必須統一，也必然統一。」

▲國民黨副主席曾永權（圖右）及大陸全國政協主席汪洋（圖左）。（圖／記者魏有德攝）

▲國民黨副主席曾永權（圖左）及大陸全國政協主席汪洋（圖右）。（圖／記者魏有德攝）

汪洋表示，「和平統一對兩岸來講成本最小，對同胞來講福祉最大」，中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上，提出的五項重大政策主張，每一項都是圍繞和平同統一展開，在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，「我們願意與台灣各黨派、團體以及人士，開展廣泛深入的對話協商， 聚同化異、積累共識，一步一步的走向和平統一的目標。」

此外，汪洋還說，「台獨勢力圖謀分裂，挾洋自重，這是歷史逆流，不是與民眾心併，而是與人民為敵，我們願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為個人形式的台獨分裂活動留下任何餘地。」

▲▼ 2019海峽論壇,曾永權。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲曾永權在發表講話。（圖／記者蔡紹堅攝）

國民黨副主席曾永權在會上發言稱，最近3年兩岸關係停滯不前，甚至大幅的滑落，陸生陸客來台人數銳減，兩岸交流明顯受到嚴重的影響，但所幸去年的九合一選舉，台灣人民已經用選票表示，支持兩岸關係和平穩定發展，反對意識形態妨礙交流。

他表示，因此執政者如果利用政治算計，持續污衊「九二共識」，調動兩岸人民的敏感神經，阻礙兩岸之間的交流，則必然會再接下來選舉之中，繼續被選民用選票所唾棄。

▼大汪洋於海峽論壇開幕式前，會見了台灣部分政黨人士及縣市首長。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸全國政協主席汪洋於海峽論壇開幕式前會見台灣部分政黨人士及縣市首長。（圖／記者蔡紹堅攝）

本屆海峽論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，共有兩大特點，首先是特別重視青年交流，據主辦方統計，本屆論壇首次參加的台灣民眾佔40%、台灣青年佔50%，且新增多個以青年為主的論壇，並反映青年群體需求，舉辦多場兩岸人才交流合作活動，通過提供人才服務、實習就業崗位、創業平台，召開政策說明會等，為台青的發展提供更多機會。

第二特點，就是將大陸國家主席習近平今年1月在《告台灣同胞書》發表40周年上提到的「應通盡通」方針加入活動，為「新四通」（經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通）「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）以及「三化」（經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通）的探討舉辦多個論壇，邀請兩岸學者專家共同研究。

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關鍵字：2019海峽論壇,汪洋,曾永權

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