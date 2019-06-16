海峽論壇大會開幕　汪洋：「去中國化」好比拔著頭髮，想離開地球

記者蔡紹堅、蔡儀潔／廈門-台北連線報導

第十一屆海峽論壇大會16日10點於福建廈門舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋出席並致詞。他就兩岸關係的未來走向表示，全世界現在都在搭大陸發展的快車，台灣更不應該畫地為牢，捨近求遠，「島內一些人偏偏要搞『去中國化』，這就好比拔著自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞。」

汪洋在會上發言稱，儘管民進黨當局和極獨勢力蓄意製造敵意對抗，阻撓兩岸民間交流，外部勢力打台灣牌動作頻頻，但台灣同胞來大陸發展的熱情依舊，「此機會，我就如何認識兩岸關係的前景、如何推動兩岸關係和平發展進程談幾點看法。」

▲大陸全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）

汪洋指出，中華文化早已浸潤整個寶島，即便是被侵佔的50年間，台灣在鐵蹄的高壓下，始終捍衛民族尊嚴和中華文化，挫敗了殖民者試實行皇民化的圖謀，今天大多數台灣同胞打心眼裡認同自己是中華民族的一份子，保持強烈的中華民族意識和牢固的中華文化情感。

他表示，兩岸民眾同根同源的紐帶，任何力量切割不斷，每年來大陸尋根業祖者絡繹不絕；隨著中國日益走進世界舞台的中央，全世界都在關注了解和學習中國文化，而島內一些人偏偏要搞「去中國化」，妄圖從文化上把台灣與大陸割裂，這就好比拔著自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞。

▲汪洋在發表講話。（圖／記者蔡紹堅攝）

汪洋提到，兩岸經濟交流融合的大勢，任何力量都壓制不住，兩岸在資金、技術、人才等方面各具優勢，經濟的互補性強，開展互利合作有得天獨厚的條件，實踐證明加強交流合作，相互取長補短，就能實現共同發展。

他接著說，全世界現在都在搭大陸發展的快車，台灣更不應該畫地為牢、捨近求遠，民意不可違、大勢不可擋，「我們沒有理由不走得更近更好，也一定會走得更近更好。」

▲2019海峽論壇大會現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

汪洋稱，兩岸同胞維護國家統一的決心和信心任何力量都動搖不了，中華民族在長期發展中形成了熱愛祖國、崇尚統一、維護統一的光榮傳統，統一始終是中國歷史發展的主流，始終是中華民族的最高利益和全體中國人的共同價值觀。

他強調，「雖然兩岸現在尚未完全同意，但中國的主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變，兩岸同胞希望結束政治對立和敵對狀態、希望統一國家的願望從未改變，祖國必須統一，也必然統一。」

▲國民黨副主席曾永權（圖左）及大陸全國政協主席汪洋（圖右）。（圖／記者魏有德攝）

汪洋表示，「和平統一對兩岸來講成本最小，對同胞來講福祉最大」，中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上，提出的五項重大政策主張，每一項都是圍繞和平同統一展開，在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，「我們願意與台灣各黨派、團體以及人士，開展廣泛深入的對話協商， 聚同化異、積累共識，一步一步的走向和平統一的目標。」

此外，汪洋還說，「台獨勢力圖謀分裂，挾洋自重，這是歷史逆流，不是與民眾心併，而是與人民為敵，我們願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為個人形式的台獨分裂活動留下任何餘地。」

▲曾永權在發表講話。（圖／記者蔡紹堅攝）

國民黨副主席曾永權在會上發言稱，最近3年兩岸關係停滯不前，甚至大幅的滑落，陸生陸客來台人數銳減，兩岸交流明顯受到嚴重的影響，但所幸去年的九合一選舉，台灣人民已經用選票表示，支持兩岸關係和平穩定發展，反對意識形態妨礙交流。

他表示，因此執政者如果利用政治算計，持續污衊「九二共識」，調動兩岸人民的敏感神經，阻礙兩岸之間的交流，則必然會再接下來選舉之中，繼續被選民用選票所唾棄。

▼大汪洋於海峽論壇開幕式前，會見了台灣部分政黨人士及縣市首長。（圖／記者蔡紹堅攝）

本屆海峽論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，共有兩大特點，首先是特別重視青年交流，據主辦方統計，本屆論壇首次參加的台灣民眾佔40%、台灣青年佔50%，且新增多個以青年為主的論壇，並反映青年群體需求，舉辦多場兩岸人才交流合作活動，通過提供人才服務、實習就業崗位、創業平台，召開政策說明會等，為台青的發展提供更多機會。

第二特點，就是將大陸國家主席習近平今年1月在《告台灣同胞書》發表40周年上提到的「應通盡通」方針加入活動，為「新四通」（經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通）「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）以及「三化」（經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通）的探討舉辦多個論壇，邀請兩岸學者專家共同研究。