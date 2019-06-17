推翻2次謀殺罪！義大利4P案「天使殺手」淚訴：我不是怪物

▲回到義大利觸景傷情，諾克斯上台難掩情緒激動。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國女子亞曼達•諾克斯（Amanda Knox）於2007年在義大利被控告謀殺重罪，她被指控威脅英國室友梅瑞迪絲•柯契兒（Meredith Kercher）加入多P性愛不成，找來男友將其殺害。歷經多年訴訟，當地法院最終判決她無罪，諾克斯也在15日重回義大利摩德納大學發表演說，在台上聲淚俱下地澄清，「我不是怪物，我是亞曼達」。

根據英國獨立報（The Independent）報導，諾克斯受邀參與義大利北部城市摩德納舉行的刑事司法節，並以媒體審判為題發表演講。活動前一天，她就在社群媒體上宣告，「我即將以自由人的身分重回義大利。」

▲重回義大利的前一天，諾克斯在IG上發文。（圖／Instagram／Amanda Knox）

時隔多年，諾克斯重回義大利，她發表演獎時情緒激動說道，「在最一開始，我被當成是一名狡猾的罪犯、有毒癮的骯髒妓女、遭到有罪論定，直到最後被證明無罪。」

將時間拉回2007年，19歲的諾克斯是一名從美國到義大利的大學交換生，和英籍室友柯契兒一同住在佩魯賈（Perugia ）一處宿舍，沒想到室友卻在11月1日萬聖節晚上被發現獨自陳屍在房內，生前慘遭割喉、性侵，身上刀傷更多達49處，現場四處都是血跡。

警方起初根據現場證據逮捕象牙海岸籍毒販蓋德（Rudy Guede），同時諾克斯和當時的男友索雷契朵（Raffaele Sollecito）雙雙遭起訴，兩人年輕、美麗又俊秀的外貌遭到高度關注，媒體紛紛為諾克斯冠上外號，如「狐狸精」、「蛇蠍女」和「天使殺手」。

同時她也被媒體描繪成一位心機很重的女子、浸淫於性愛和毒品之間，並暗示死者是拒絕諾克斯邀約，不願意參與多人性愛派對才會慘遭毒手。雖然諾克斯多次堅稱有不在場證明，案發當晚她在男友家，卻仍遭義大利檢方起訴。

由於案情離奇又複雜，被害人與嫌犯來自英國、美國、義大利和象牙海岸，案件歷經一審、二審、翻案又上訴到最高法庭，諾克斯兩度被判謀殺罪，又兩度獲判無罪，整起案件纏訟至2014年才判決無罪定讞。

回到美國的諾克斯重回校園，在華盛頓大學修習語言學並取得相關學位，2013年出了一本了回憶錄《等待傾聽》，現為一名自由撰稿記者。整起事件已經被翻拍成電影，網飛（Netflix）也將她的故事拍成紀錄片。

▼Netflix找來諾克斯和多位案件關係人在紀錄片中吐漏心聲。