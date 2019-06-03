狂鳴笛20秒！巨輪0減速衝進碼頭　撞爛觀光船尾…目擊者：以為在拍災難片

記者張方瑀／綜合外電報導

義大利城市威尼斯（Venice）2日上午一艘「MSC Opera」大型郵輪直接撞進聖巴西利奧（San Basilio）碼頭，把停靠在旁的觀光船「伯爵夫人號」撞開，場面十分驚險，幸好僅有5人受到輕傷，目前均無生命危險。而船務公司的聲明指出，初步判定是遇到技術操作問題，目前正在調查詳細原因。威尼斯港務局也表示，會開始檢討威尼斯運河的船隻交通問題。

▲郵輪相撞後立刻出動救援。（圖／路透）



意外發生在當地時間2日早上8點30分左右，從現場畫面可以看到，一艘巨大的郵輪拼命響著警笛，毫無減速地朝碼頭前進，直接撞上岸邊的「伯爵夫人號」（River Countess）觀光船，已經上岸的旅客尖叫四起，匆忙奔逃，正準備下船的旅客立刻被拉回船上，場面險象環生。目擊者指出，MSC Opera持續鳴笛長達20秒，接著傳出巨大的撞擊聲，那畫面就像在拍災難片。

據了解，事故郵輪MSC Opera長約275公尺，擁有13層甲板，可容納2679名乘客。相較之下，伯爵夫人號長約11公尺，加上船員僅能容納172人，當MSC Opera撞過來時，伯爵夫人號就像紙糊的一樣，所幸它只是被撞開，而不是撞沉。當地官員表示，5名傷者是來自美國、紐西蘭與澳洲的旅客，其中一名已經出院。

▲▼碼頭與「伯爵夫人號」的船尾都遭撞爛。（圖／路透）



北亞德利亞海港務局（North Adriatic Sea Port Authority）官員穆索里諾（Pino Musolino）表示，他們正設法解決朱代卡運河（Giudecca canal）上大型船隻的交通問題。該運河是威尼斯的主要水道之一，運河的沿岸有眾多威尼斯著名地標，威尼斯的運動組織「沒有大船」（No Grandi Navi）曾在2017年舉行非官方公投，多數威尼斯人都希望能夠禁止大型船隻進入，「大船不僅造成危險，讓運河更擁擠，它掀起的水浪也加速侵蝕周遭建物的地基。」

MSC Opera的營運公司發出聲明表示，初步判斷是這起意外應是技術問題，目前正在深入調查，但他們也強調，有獲得合法授權能夠停泊在該碼頭。