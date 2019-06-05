「精通7語言、4樂器！」史上第一位天才女博士　Google首頁紀念她373歲冥誕

▲艾蓮娜是歷史上第一位女博士。（圖／翻攝自Google）

記者林瑩真／綜合外電報導

Google在5日換上新的Doodle封面，紀念歷史上第一位擁有博士學位的女性「艾蓮娜‧科爾納羅‧別斯科皮亞」（Elena Cornaro Piscopia），今日也是她的373歲冥誕。

綜合外媒報導，艾蓮娜於1646年6月5日出生於義大利，爸爸雖是貴族，媽媽卻是出身農村的情婦，於是艾蓮娜靠著天資聰穎、努力好學翻身。事實上，艾蓮娜會說7國語言，除了原本就會的義大利語，還包括拉丁語、希臘語，隨後又學了法語、希伯來語、西班牙語、阿拉伯語，7歲就是公認的神童。

除此之外，艾蓮娜對於哲學、神學、文法、數學、科學及天文學都有研究，僅僅19歲就成為義大利學識最好的女性，雖受到羅馬天主教的性別不平權對待，沒能拿到神學博士學位，但在她堅持之下，仍然在32歲時拿下義大利帕多瓦大學（Università degli Studi di Padova，UNIPD）哲學博士學位，成為史上第一位女博士。

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艾蓮娜同時對於音樂有濃厚興趣，對大鍵琴、古鋼琴、豎琴及小提琴上皆有涉獵，甚至還是一名歌手。在當時女性必須結婚的風氣之下，艾蓮娜也打破傳統，雖然沒有向外宣告，但她11歲就決定終身單身，拒絕大量結婚邀約，將人生致力於研究之中。

可惜的是，艾蓮娜在1684年7月26日死於肺結核，享年38歲，生命最後的7年，艾蓮娜都與窮人一起工作，將自己的所有獻給慈善機構。如今373年後，在艾蓮娜冥誕之日，Google也決定用每天破億瀏覽的首頁來紀念她，盼望世人了解如此優秀的女性。