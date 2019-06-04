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降船錨、出動拖船沒用！威尼斯郵輪大失控　舵手還原現場：能做的都做了

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▲▼ 義大利城市威尼斯（Venice）2日上午，郵輪MSC Opera失控意外撞上碼頭，至少4人受傷送醫。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 事發地點在威尼斯的朱代卡運河（Giudecca canal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

義大利城市威尼斯（Venice）2日上午，大型郵輪「MSC Opera」失控連撞觀光船及碼頭，造成5人受傷。如今，根據郵輪舵手的說法，當時船員是啟動所有緊急程序試圖避免意外發生，不但降下船錨，且用來控制運河船隻的拖船也曾試著讓郵輪減速，但最終仍不幸發生意外。

《每日郵報》報導，大型郵輪「MSC Opera」上月26日自威尼斯出發，航經巴爾幹半島小國蒙特內哥羅（Montenegro，又稱黑山共和國）的科托市以及希臘的米科諾斯島（Mykonos）、聖托里尼島（Santorini）、克基拉島（Corfu），最終在6月2日返回威尼斯。只不過，郵輪正準備停靠碼頭時卻發生機械故障，一條綁在拖船上的鋼纜斷裂，讓郵輪先撞上一旁的觀光船「伯爵夫人號」（River Countess）的船尾，接著再撞上聖巴西利奧（San Basilio）碼頭。

據了解，當郵輪船長對外求援時，引擎是處於被鎖住的狀態，而根據舵手的說法，當時船員是啟動所有緊急程序試圖避免意外發生。

▲▼威尼斯郵輪相撞。（圖／路透）

▲▼ 碼頭與「伯爵夫人號」的船尾都遭撞爛。伯爵夫人號長約11公尺，加上船員僅能容納172人。（圖／路透）

▲▼威尼斯郵輪相撞。（圖／路透）

郵輪撞上觀光船的這一幕被許多目擊民眾給拍了下來，郵輪響亮的鳴笛聲長達20秒，且當時觀光船上的乘客正準備一一下船。當地居民帕絲夸琳（Elisabetta Pasqualin）表示，郵輪當時的航行速度並不是非常快，但依據當下情勢來判斷，撞上碼頭似乎是個無可避免的狀況，「船頭重重撞上岸邊，警報聲非常響亮。」

醫療有關單位表示，5名受傷遊客全是「伯爵夫人號」（River Countess）觀光船的乘客，其中包含4名女性，國籍分別美國、紐西蘭及澳洲，年齡落在67歲至72歲間。

►►狂鳴笛20秒！巨輪0減速衝進碼頭　撞爛觀光船尾…目擊者：以為在拍災難片

▼ 事故郵輪「MSC Opera」高約54公尺、長約275公尺，擁有13層甲板，可容納2679名乘客。（圖／路透）

▲▼威尼斯郵輪相撞。（圖／路透）

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關鍵字：威尼斯,碼頭,郵輪,MSC Opera,朱代卡運河,義大利

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