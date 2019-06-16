「謝謝港人」讓台灣了解自由重要　吳叡人暗諷喊Over My Dead Body

▲616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

近7千黑衣青年今（16日）綁白絲帶到立院集結挺香港，齊喊反《逃犯條例》 。中央研院台史所副研究員吳叡人現場砲火大開，談到這兩天看香港人用血肉之軀抵抗，激起沉睡在發大財美夢的台灣人，讓大家體會到自由跟主權的重要，並喊「Over My Dead Body」，讓台下所有人發出歡呼聲。

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▲中央研院台史所副研究員吳叡人現場砲火大開，謝謝香港人讓大家體會到自由跟主權的重要，並喊「Over My Dead Body」。（圖／記者季相儒攝）

吳叡人指出，港人用血肉之軀抵抗，激起沉睡在發大財美夢的台灣，台灣人終於體會到自由和主權更重要。高雄市長韓國瑜昨（15日）在雲林造勢喊反對一國兩制，除非Over My Dead Body。吳叡人暗諷喊Over My Dead Body，要台下青年一起喊「謝謝香港人」，向勇敢的港人致謝和致敬，表達台港團結一致奮鬥決心。並說「我們都是香港人，香港是世界的香港，不是大陸的香港，台灣是世界的台灣 ，不是大陸的台灣，世界的香港、世界的台灣，自由自在，海闊天空。」

▲現場參與集會的民眾大聲說「謝謝香港人」。（圖／記者季相儒攝）

台灣人權促進會秘書長邱伊玲表示，台灣還有親中學者認為引渡條例根本沒這麼嚴重，上街的人都是被盲目動員，她反問台下的青年嚴不嚴重？難道一點都不嚴重，只是盲目的上街？希望港澳人士因政治等原因受到緊急危害時，台灣政府必須提出相關協助，但台灣目前沒有相關條文，提醒政府在難民審查有保護機制。

▲主辦單位下午3點半宣布，到場民眾約有7千人。（圖／記者季相儒攝）

台灣青年民主協會理事長林彥廷指出，這一次反送中行動心情很欣慰、複雜，欣慰的是反送中行動，香港人用他們的生命傷口和鮮血喚起沒有在同溫層的人，難過的是要走向街頭告訴政府不應侵害人民權利、不應犧牲民主價值。

▲青年自製海報到場參與集會遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲現場參與的青年因為天氣太熱紛紛撐傘坐在台下。（圖／記者季相儒攝）

國際特赦組織台灣分會代理秘書長黃尚卿表示，612港人街上抗議受到港警過度鎮壓，沒想到香港特首林鄭月娥竟說這是「理所當然」，這樣說法完全無法被接受。在台港人成功大學政治學系教授梁文韜則懇請現在完全執政的民進黨對大陸威脅要硬起來。