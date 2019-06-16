　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「謝謝港人」讓台灣了解自由重要　吳叡人暗諷喊Over My Dead Body

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

近7千黑衣青年今（16日）綁白絲帶到立院集結挺香港，齊喊反《逃犯條例》 。中央研院台史所副研究員吳叡人現場砲火大開，談到這兩天看香港人用血肉之軀抵抗，激起沉睡在發大財美夢的台灣人，讓大家體會到自由跟主權的重要，並喊「Over My Dead Body」，讓台下所有人發出歡呼聲。

▲▼616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

中央研院台史所副研究員吳叡人現場砲火大開，謝謝香港人讓大家體會到自由跟主權的重要，並喊「Over My Dead Body」。（圖／記者季相儒攝）

吳叡人指出，港人用血肉之軀抵抗，激起沉睡在發大財美夢的台灣，台灣人終於體會到自由和主權更重要。高雄市長韓國瑜昨（15日）在雲林造勢喊反對一國兩制，除非Over My Dead Body。吳叡人暗諷喊Over My Dead Body，要台下青年一起喊「謝謝香港人」，向勇敢的港人致謝和致敬，表達台港團結一致奮鬥決心。並說「我們都是香港人，香港是世界的香港，不是大陸的香港，台灣是世界的台灣 ，不是大陸的台灣，世界的香港、世界的台灣，自由自在，海闊天空。」

▲▼616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲現場參與集會的民眾大聲說「謝謝香港人」。（圖／記者季相儒攝）

台灣人權促進會秘書長邱伊玲表示，台灣還有親中學者認為引渡條例根本沒這麼嚴重，上街的人都是被盲目動員，她反問台下的青年嚴不嚴重？難道一點都不嚴重，只是盲目的上街？希望港澳人士因政治等原因受到緊急危害時，台灣政府必須提出相關協助，但台灣目前沒有相關條文，提醒政府在難民審查有保護機制。

▲▼616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲主辦單位下午3點半宣布，到場民眾約有7千人。（圖／記者季相儒攝）

台灣青年民主協會理事長林彥廷指出，這一次反送中行動心情很欣慰、複雜，欣慰的是反送中行動，香港人用他們的生命傷口和鮮血喚起沒有在同溫層的人，難過的是要走向街頭告訴政府不應侵害人民權利、不應犧牲民主價值。

▲▼616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

青年自製海報到場參與集會遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲▼616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲現場參與的青年因為天氣太熱紛紛撐傘坐在台下。（圖／記者季相儒攝）

國際特赦組織台灣分會代理秘書長黃尚卿表示，612港人街上抗議受到港警過度鎮壓，沒想到香港特首林鄭月娥竟說這是「理所當然」，這樣說法完全無法被接受。在台港人成功大學政治學系教授梁文韜則懇請現在完全執政的民進黨對大陸威脅要硬起來。

ET快訊
林志玲美國蜜月結束！　AKIRA被追問「幸福嗎」靦腆回應了
午後對流旺盛！中南部6縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

關鍵字：逃犯條例,挺香港,黑衣青年,白絲帶,Over My Dead Body,發大財,台灣人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／上萬黑衣青年綁白絲帶立院集結挺香港　齊喊反《逃犯條例》

有民主才有小確幸　張娟芬挺香港：一定要守住台灣民主制度

桃園再發現2起秋行軍蟲！　速採全力防堵措施

頭七窗戶詭異起霧！他拍下「超清晰人臉」：奶奶回來了　網毛炸：不只一個

工作認識正妹千金！死會哥陷地獄抉擇「現任想和我一起打拚」　網勸4點超中肯

高雄男同志相戀8年結婚　她從猶豫到支持：兒子撿到寶

快訊／午後對流旺盛！中南部6縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

「謝謝港人」讓台灣了解自由重要　吳叡人暗諷喊Over My Dead Body

買2件超商飲料！她抽抽樂賽郎運…「傻按出1元」爽拿袋子　網曝機率羨慕炸

打敗美加！台灣發明團傳捷報　韓國發明展奪17金總排名第2

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

韓粉發功動起來！自製Q版周邊 湧雲林高喊「韓國瑜凍蒜」

韓國瑜雲林造勢 熱情感動李佳芬 掩面報哭：委屈抹黑都值得了

更新／上萬黑衣青年綁白絲帶立院集結挺香港　齊喊反《逃犯條例》

有民主才有小確幸　張娟芬挺香港：一定要守住台灣民主制度

桃園再發現2起秋行軍蟲！　速採全力防堵措施

頭七窗戶詭異起霧！他拍下「超清晰人臉」：奶奶回來了　網毛炸：不只一個

工作認識正妹千金！死會哥陷地獄抉擇「現任想和我一起打拚」　網勸4點超中肯

高雄男同志相戀8年結婚　她從猶豫到支持：兒子撿到寶

快訊／午後對流旺盛！中南部6縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

「謝謝港人」讓台灣了解自由重要　吳叡人暗諷喊Over My Dead Body

買2件超商飲料！她抽抽樂賽郎運…「傻按出1元」爽拿袋子　網曝機率羨慕炸

打敗美加！台灣發明團傳捷報　韓國發明展奪17金總排名第2

止咳藥水喝不停恐致命　藥師提「4大戒斷症狀」你可能成癮了

中職／前桃猿洋投給建議　冠猛直球不怕打

牧羊犬玩疊疊樂懸10秒　突開外掛「連抽3根」一臉淡定

無尾熊忘情「仰天求偶叫」...下秒被口水嗆到！腦羞轉頭：你笑啥？

男童被「送子鳥」張嘴含頭　網配旁白：原來貨落在這...

更新／上萬黑衣青年綁白絲帶立院集結挺香港　齊喊反《逃犯條例》

貴氣黑貓慘變「手風琴」媽爆氣　無辜爸：我說剃老虎造型

政大人的美食口袋名單！南洋風味餐、超便宜生魚片蓋飯逛完動物園順便吃

林柏宏胖了5公斤！「我不讓自己餓著」變身man爆壯漢

U18對抗賽／陳志杰速球連發還跑伸卡　鄭宗哲認最難打

生活熱門新聞

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也..

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

美女醫又懷孕了！　「孩子爹」身..

孩有胎記！婆婆怒怪罪...豬隊..

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換..

他貼照問「秋行軍蟲成蟲」？農委..

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

小孩哭鬧讓店員大吼　母：不尊重

回收車載「超夯生財寶箱」他驚呆

窗戶「密集蟲卵」怕爆　網貼對照..

妹子「邪惡刀法切芒果」超害羞！

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

家中驚見「6腳小黑蠕蟲」扭屁股..

更多熱門

相關新聞

張娟芬挺香港：一定要守住台灣民主制度

作家、教授張娟芬今（16日）出席在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組等民間團體舉辦「撐香港、反送中」集會表示，香港近來抗爭行動對台灣有很好啟示，尤其是港人愈來愈強大上街力量，要去思考，不要覺得小蝦米對抗不來，台灣不該輕言放棄，一定要守護住台灣民主制度。

不滿「以拖代變」 香港學生號召17日發動「三罷」

上萬黑衣青年　齊喊反《逃犯條例》

暫緩逃犯條例　紐時：北京最大讓步

憂有人想靠秋行軍蟲發大財　農委會回應了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！

直擊阿翔合體老婆「2小時全程0互動」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升天

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也太淺

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

更多

最夯影音

更多

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面