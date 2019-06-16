黃光芹再撰文「他寧可負天下人」　韓國瑜：喝酒聊天的內容都不評論

▲針對黃光芹再度PO文罵他，韓國瑜則說，酒後講的話不評論。（圖／攝影ˋ中心攝）

記者洪正達／高雄報導

媒體人黃光芹15日再度撰文抨擊韓國瑜，並以《你所不知道的韓國瑜-系列2》為題，韓國瑜16日受訪時聽到媒體提問，沉默數秒後表示「不評論，謝謝」，再次強調，如果把喝酒天的聊天內容拿出來的作文章的話就不評論。

黃光芹在臉書貼文《你所不知道的韓國瑜-系列2》，黃光芹開頭就舉「曹操刺殺董卓失敗，後投靠世伯呂伯奢，卻因誤判情勢而錯殺眾人」的歷史故事，影射韓國瑜「寧可負天下人」的心態。她說，前立法院院長王金平在國會虎虎生風時，韓國瑜不過是個「彆腳的打仔立委」，「為了選高雄市長，韓前往蹭王、蹭了5、6次，前兩次顧左右而言他，後來既然開了口，老王這個人，就一頭栽進去，出錢出力，不在話下。」

▲韓國瑜聯訪時聽到有關黃光芹部分．先是沉默數秒後表達「不評論、不理會」。（圖／記者洪正達攝）

黃光芹緊接著表示，王金平這次選總統力求君子之戰卻無法如願，最後選擇以退為進，促成現在的局面，「老王行走江湖，可謂高人高段，當碰上有人扮豬吃老虎，雖不動如山，但心裡有數。日前，他在路竹巧遇韓國瑜，韓以麻將桌作比喻，比了比下家，技藝高超；再指指上家，乃有錢咖，最好與下家合作......」；韓國瑜面對媒體提問「在路竹跟王金平碰面幾次」，他強調，如果是酒過三巡的聊天內容被拿來大作文章，一定「不理會、不評論」。