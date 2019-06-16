國軍中將握手韓國瑜「單手插口袋」被罵翻　下一張照片揭真相

▲網路流傳國防部常務次長徐衍璞和韓國瑜握手時「單手插口袋」。（圖／翻攝自韓粉line群組）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日到高雄鳳山，出席陸軍官校創校95周年慶祝大會，國防部常務次長徐衍璞也代表上前、和韓國瑜握手致意，沒想到之後網路隨即流傳一張照片，只見徐衍璞和韓國瑜握手時，只伸出一隻手來握、另一隻手則插在口袋內，引來民眾痛批國軍幹部「高高在上」。

韓國瑜上午出席慶祝大會後，這張照片隨即在網路上瘋傳，只見照片中，韓國瑜伸手和國防部常務次長徐衍璞握手，臉上帶著微笑，徐衍璞也帶著笑意、伸出一隻手向韓國瑜致意，但另一隻手卻是「插在口袋裡」，引來不少韓粉痛批「中將不會握手」、「國軍幹部質變」、「丟臉」。

▲國防部常務次長徐衍璞和韓國瑜的握手照「真相」曝光。（圖／翻攝自韓粉line群組）

但韓粉群組隨後馬上又流出該張照片的「真相」，只見下一秒，徐衍璞就從口袋中拿出名片跟韓國瑜交換，原來當時徐衍璞是要伸手進口袋拿名片，正好被捕捉到這一幕、引起誤會，韓粉們留言表示「這才是正確的訊息畫面」、「1450故意要讓韓粉生氣」，呼籲大家轉傳出去，別讓韓國瑜又被攻擊。

▲韓粉呼籲這是「1450」故意要黑韓。（圖／翻攝自韓粉line群組）