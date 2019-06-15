桃園「超級大南瓜」競賽　陳榮富拿下「南瓜王」寶座

▲桃園「超級大南瓜」競賽，陳榮富（左二）拿下「南瓜王」寶座。（圖／陳榮富提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區舉辦「超級大南瓜競賽」，15日於廣福社區活動中心登場，由農友陳榮富種植的617.5台斤超級大南瓜打破紀錄，拿下「南瓜王」寶座，獨得6萬元獎金，及市長鄭文燦允諾的加碼獎金及1萬元破紀錄獎金，共8萬5,000元。陳榮富說，陳榮富說，「大南瓜競賽」早期由廣福里發起，2年前由區公所主辦，這項活動讓老農覺得跟得上新農業時代。

▲桃園觀音區「超級大南瓜」競賽。（圖／陳榮富提供）

陳榮富指出，15年前他時任廣福里社區發展協會理事長，當時政府實施休耕政策，里內的許多老農一時間沒田可耕作，頓失生活重心覺得「沒路用」，為了創造老農的價值，善用老農的農事經驗，他認為當地的土質，最適宜做瓜類作物，開始推動種植大南瓜、大冬瓜的特色作物。

▲▼桃園觀音區「超級大南瓜」競賽。（圖／陳榮富提供）

超級大南瓜的種籽，是住在淡水的林建訓老師，從美國加州引進，一小株種籽要3萬元！聽到陳榮富推廣種植大南瓜的意念，是要讓老農發現自己的價值，林建訓不僅在種籽的價格上給了相當特惠，種植的技術更是全力傳授！

自此，廣福里「大南瓜競賽」逐年展開，農友也相互研究如何種出超大南瓜，「大南瓜競賽」的紀錄一年一年被打破，陳榮富在5年前也開始參與大南瓜的種植，直至前年(2017)年桃園地景藝術節在廣福里舉辦，市長鄭文燦發現廣福里的超級大南瓜競賽，認為值得推廣，自此活動才由市府和區公所共同擴大舉辦。

陳榮富說，超級大南瓜可以食用，但口感和甜度不如小南瓜，一般做為觀賞用，可擺放2個月左右。