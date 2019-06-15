桃園大溪綠竹筍評鑑　「上筍」冠軍簡文德取得榮耀

▲桃園大溪區綠竹筍評鑑由簡文德(右二）奪冠。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

透過比賽，精進農產品質，也強化農事經驗交流！桃園大溪區綠竹筍評鑑暨美食推廣活動，15日在新峰市民活動中心展開，70名參賽的綠竹筍產銷班推薦的績優班員，拿出精心種出的「上筍」競逐，由農友簡文德獲得冠軍，亞軍由簡麒麟、簡進生拿下，觀賽民眾大呼，大溪簡家拿都是種好筍高手！

▲桃園大溪區綠竹筍評鑑。（圖／大溪區公所提供）

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大溪區長陳嘉聰指出，吃過竹筍的人都會說，綠竹筍最好吃，堪稱台灣各類竹筍中的首選。北部地區為台灣綠竹筍主要產地，而桃園大溪所出產的綠竹筍更是品質優良，每年夏天都會是最優質美味的餐桌上佳餚。

▲▼桃園大溪區綠竹筍評鑑。（圖／大溪區公所提供）

2019年大溪區綠竹筍評鑑暨美食推廣活動，內容豐富，除了有綠竹筍的評鑑，還有剝綠竹筍殼趣味比賽、彩繪竹筒及竹筍特色料理品嚐等精彩活動，主辦單位並在會後備有涼拌竹筍、竹筍刈包、炒竹筍、竹筍湯及滷竹筍等多道竹筍特色料理美食供現場民眾品嚐，讓大家一起透過味覺、視覺、觸覺認識大溪綠竹筍的好及美。

主辦單位指出，綠竹筍評鑑比賽的評比項目包括外觀、色澤、柔嫩度及糖度等，獲得優選的綠竹筍必須在各評分項目上都是上選之材，高手過招果然是激戰，優良的品質讓評審委員傷透腦筋難以評斷高下，經過激烈的競爭最後由農友簡文德獲得冠軍，取得榮耀。