港府暫緩修《逃犯條例》　林飛帆等人號召「撐香港、護台灣」集會

▲在台港生何泳彤強調，將繼續要求香港政府撤回逃犯條例，而不是暫緩。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

香港政府昨（15日）宣布暫緩修《逃犯條例》， 台灣公民陣線、台灣青年民主協會等團體今（16日）下午將在立法院群賢樓外舉辦「撐香港．反送中」集會，號召在台香港人一起到現場譴責港府暴力侵犯香港人權，同時呼籲各政黨及總統候選人明確承諾「拒絕一中和平協議」。

島國前進發起人林飛帆說，即便港府決定該條例先暫緩修例，但並沒有承諾會放棄或撤回此法案，未來香港隨時都有可能提出修法動議通過送中條例，呼籲台灣人站出來譴責港府在面對港警暴力行為，始終沒有正面向人民道歉，特首林鄭月娥必須負起全部政治責任。

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▲台灣青年舉辦「撐香港．護台灣」集會。（圖／翻攝林飛帆臉書）

林飛帆指出，昨（15日）海峽論壇在廈門開幕，很訝異在香港局勢這麼險峻下，還是有很多政商人士參加論壇，未來還有雙城論壇，林飛帆呼籲台灣各政黨及總統候選人要對送中條例清楚表態反對立場。

香港學生及畢業學生反逃犯條例關注組長何泳彤提出3項訴求，包括譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，呼籲追究警方責任、12日和平示威不是暴動，希望港府停止司法追訴，最後繼續要求撤回逃犯條例，而不是暫緩。台大學生會長吳奕柔表示，台灣人必須站出來正視此議題，呼籲台灣政府應發出關於反送中聲明。

▲集會開始前，林飛帆等人呼籲大家一起團結守護台灣民主自由。（圖／記者許展溢攝）

台灣公民陣線發起人江旻諺認為，反對送中條例，也反對一中和平協議，他提到送中條例是將一個台灣或香港人送到大陸，但一中和平協議是將所有台灣人送給大陸。同樣希望台灣政黨及總統候選人清楚表態，還有因為很多生意人要進出香港，甚至在大陸做生意，更期盼台北市長柯文哲參加雙城論壇時，能做一個市長應盡責的責任，明確向大陸官員表達反送中。

▲林飛帆認為，香港特首林鄭月娥必須負起全部政治責任。（圖／記者許展溢攝）

這場集會活動預計今（16日）下午2點開始，民進黨團、時代力量等各界人士預計也會到場聲援。林飛帆喊出「撐香港、護台灣」和反送中口號，希望能有更多民眾到場，守護台灣的民主自由，向香港政府提出退回逃犯條例等訴求，同時也呼籲台灣國會發表反送中聲明。