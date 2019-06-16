港府暫緩《逃犯條例》牽扯台灣！我3提司法互助被「已讀」　法務部怒了

政治中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩《逃犯條例》修訂，聲稱是台灣不接受逃犯條例，港府也無法遣送陳同佳到台受審，因此已無修法急迫性。事實上，我國曾就此案3度提出司法互助請求，但都被香港政府「已獨不回」。對此，法務部15日罕見發新聞稿，痛批港府推諉、卸責，意圖模糊焦點。

去年2月，香港女子潘曉穎與男友陳同佳到台灣旅遊，不料期間發生爭執，竟遭對方殺害棄屍。案發後，陳同佳躲回香港，引發兩地社會高度關注，但因為台港沒有司法互助，所以港府無法遞解陳同佳到台灣受審。

▲百萬港人走上街頭，抗議送中條例二讀。（圖／路透社）

當時士林地檢署對陳同佳發出通緝令，時效長達37年，還曾在同年3月、4月及7月透過陸委會向港府提出司法互助請求，告知已掌握關鍵證據及情報，希望港府遣送陳同佳到台灣受審，但三次都未獲回應。

如今港府以該案為由，宣布修訂《逃犯條例》，內容包括將逃犯引渡中國大陸受審，引發香港社會不滿，質疑人權可能受到侵害，甚至動搖一國兩制基礎，釀成百萬人上街「反送中」。不料港府15日卻以台灣反對為由宣布暫緩修法，讓外界跌破眼鏡。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／記者曾俊豪攝）

法務部15日晚間緊急發出新聞稿，痛批港府以台灣不接受《逃犯條例》為由暫緩修法，是推諉、卸責之舉，意圖模糊該條例違反人權的疑慮。法務部強調，只有在確保人權、平等尊嚴及互惠基礎上，才足以推動雙方司法合作機制。

法務部指出，台港雙方過去欠缺司法互助機制，以致無法合作打擊犯罪，像台灣過去就曾針對各類犯罪向香港提出司法互助請求，但均未獲港方積極回應，包括港女命案在內也是如此。

法務部呼籲，香港政府除處理逃犯移交事宜外，更應重視與台灣簽訂司法互助協議，建立台港兩地共同打擊犯罪機制，以免相互成為對方轄內犯罪者的逃亡天堂。