黃衣哥爬金鐘太古廣場樓頂「背向馬路」！掛布條嗆：林鄭下台

▲立法會議員鄺俊宇趕往現場，並使用揚聲器呼籲黃衣男轉身。（圖／翻攝自rogerli_lfhk IG）

大陸中心／綜合報導



香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但堅持不撤案，下午4點半，有名身穿黃色雨衣的男子「背向馬路」，危險站在金鐘道太古廣場一處維修的停車場平台，還將寫有抗議字句「反送中No Extradition To China」的白布條，掛在旁邊的棚架上。立法會議員鄺俊宇後來也趕往現場，希望與該男對話。

綜合港媒報導，抗議字句包括了「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」。為了處理該事件，警方決定封鎖金鐘道西行兩條行車線，並向黃衣男子遊說，消防也趕往現場備好救生氣墊。

據了解，該名身穿黃色雨衣的男子，爬出太古廣場外的平台位置，有路人見狀後趕緊報警，到了接近傍晚6點也還未返回安全位置。立法會議員鄺俊宇聽聞後也趕往現場，並使用揚聲器呼籲黃衣男轉身，希望能展開對話。

報導也指出，現場還有許多市民唱起《Sing hallelujah to the Lord》詩歌，連警方談判專家也已到達現場。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府新聞網）

香港特首林鄭月娥15日下午親自召開記者會，宣布暫緩《逃犯條例》修法工作。她還坦承，因為解說工作不足，導致民眾對修例有疑慮，港府會重新與社會各界溝通，做更多解說。

至於決定暫緩的原因，林鄭月娥也回應，是因為台灣不接受港府建議安排下移交台灣殺人案疑犯，使得修例在今年7月前通過的迫切性不復存在。