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快訊／「反送中」黃衣哥站太古廣場樓頂5hrs墜地亡！　議員現場痛哭

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大陸中心／綜合報導

在太古廣場樓頂掛布條抗議的黃衣男子在危險站立約5小時後，將近晚間9點，他突然往外爬出棚架，過程4名消防員嘗試拉回，結果該男上衣被拉脫後突然墜下，後來直接倒臥地上。消防員緊急為黃衣男進行搶救，連在場市民也對男子高喊「撐住呀！」，議員鄺俊宇更在現場激動痛哭。黃衣男被送上救護車搶救，晚間10時20分左右，在敦治醫院宣告不治。

▲黃衣男太古廣場抗議。（圖／翻攝自rogerli_lfhk IG））

▲黃衣男太古廣場抗議。（圖／翻攝自rogerli_lfhk IG））

▲▼「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！議員現場痛哭。（圖／翻攝「香港突發事故報料區」臉書／Tony Tam）

▲「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！（圖／翻攝「香港突發事故報料區」臉書／Tony Tam）

據了解，該名身穿黃色雨衣的男子從下午4點左右開始，就背向馬路危站在太古廣場的3樓平台，有路人見狀後趕緊報警，到了接近傍晚6點也還未返回安全位置。立法會議員鄺俊宇聽聞後也趕往現場，並使用揚聲器呼籲黃衣男轉身，望能展開對話。

黃衣哥子將寫有抗議字句「反送中No Extradition To China」的橫額，掛在旁邊的棚架上，抗議字句還包括了「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」。為了處理該事件，警方當時決定封鎖金鐘道西行兩條行車線並向黃外套男子展開遊說，消防也趕往現場備好救生氣墊。

▲▼「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！議員現場痛哭。（圖／翻攝「香港突發事故報料區」臉書／Tony Tam）

▲黃衣哥掛布條抗議，要「林鄭下台」。（圖／翻攝「香港突發事故報料區」臉書／Tony Tam）

晚上8時半，黃衣男子有脫下衣服，在平台位置坐下休息，持盾警與帶同繩索的消防員於樓上戒備。據悉，他手持一把刀，談判專家曾上前與男子溝通但男子不願多談，警員過程中有遞水給男子；將近晚間9點，他突往外爬出棚架，過程4名消防員嘗試拉回，結果上衣被拉脫後墜落地面，送醫搶救宣告不治。

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