只坐雙B！心儀女孩出難題　朋友義氣借車「霸氣滿足4條件」網跪了

▲好朋友幫忙借車，出外約妹不漏氣。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者黃君瀚／綜合報導

雙B（賓士與BMW）轎車在不少台灣人心目中是高端、大氣、上檔次的象徵，名車代步才能彰顯不凡身份。就有男網友近日相當頭疼，好不容易約了心儀妹子出門約會，沒想到得先滿足4樣條件，包含有車、要是雙B、改過顯眼、附上音響，好在友人兩肋插刀相助，平安度過了這次的難關。

彭姓男網友日前在「爆廢公社公開版」發文，提到近年雙B轎車在台灣大流行，高檔形象深植人心，結果意外讓身邊一位朋友陷入困難。原來，他心儀的女孩總算答應一起去逛街，但同時開出4樣條件，全部做到才願意出門約會。

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1. 要用車子接送她。

2. 車子要雙B的才坐。

3. 要有改，最好是開在路上就一大推人關注。

4. 音響、重低音喇叭。

彭男說，朋友實在想不出辦法於是前來討救兵，而他重情重義自然使命必達，「為了朋友的幸福，我還是幫他借到符合所有條件理想中的車子！」照片中，他果真弄來一輛架式十足的雙B改裝靈車，前2個條件瞬間達成；車頂和車尾經過改裝，加上光芒萬丈的佛尊，後2樣條件也完美符合，「別感謝我，兄弟，能做到的就一定幫你完成，希望你們出去玩的開心！」

文章貼上網，眾人直呼太有創意，「只能說你對朋友真夠意思，交到你這位朋友不往（枉）此生」、「這台車內不用開冷氣就很冷了」、「路上沒人敢擋路，人見人閃」、「應該還要祝他們一路順風」、「佛祖搬走還有特別座位，超屌。」

經記者查證，這張照片和妹子開出的4樣條件其實在網路上流傳多時，至少3年前就有人PO過類似的調侃諷刺文，搭配的車款也是一模一樣、分毫不差。這次冷飯熱炒，再度成了網友們茶餘飯後的趣味話題。

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