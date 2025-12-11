　
國際

恐怖亂倫！22歲孕婦遭生母「剖腹取嬰」慘死　孩子的爸竟是繼父

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 蕾貝卡遭生母、繼父聯手殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西根州發生一起恐怖事件，懷孕38周的22歲女子蕾貝卡．帕克（Rebecca Park）遭親生母親和繼父殺害，甚至將她腹中胎兒強行剖出，導致母子雙亡，調查更揭露這個家庭複雜的亂倫關係。

《鏡報》報導，檢方指控，蕾貝卡40歲的生母寇特妮．巴塞洛繆（Cortney Bartholomew）與47歲的繼父布萊德利（Bradly Bartholomew）將她誘騙至森林，兩人持刀刺傷蕾貝卡迫使她躺下，隨後強行將胎兒從她體內剖出。

根據法庭文件，寇特妮後來坦承，取出嬰兒時蕾貝卡仍有意識，「布萊德利拿刀抵著她的喉嚨」，她還親口告訴女兒，「妳的孩子會死的。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 寇特妮與布萊德利面臨多項重罪指控。（圖／翻攝自臉書）

寇特妮還向警方供稱，蕾貝卡腹中胎兒的父親並非她的未婚夫理查．法洛（Richard Falor），而是她的繼父，「布萊德利說那是他的孩子」，且布萊德利曾有性侵前科。

調查發現，寇特妮和蕾貝卡21歲的妹妹金柏莉（Kimberly Park）竟同時與43歲的法洛有染。蕾貝卡失蹤後，金柏莉接受警方調查時坦承與法洛有「浪漫關係」；寇特妮也承認與法洛有婚外情，甚至一度考慮為了他離開丈夫。

韋克斯福郡檢察官約凱里（Johanna Carey）形容此案為「預謀的酷刑和謀殺案」，「這起案件涉及真正可怕的殺人罪行，一名年輕女性和她的胎兒在被告手中遭受難以想像的痛苦。」

寇特妮和布萊德利雙雙面臨一級謀殺、重罪謀殺、酷刑、襲擊孕婦導致流產等多項罪名，每項罪名都可能判處終身監禁；金柏莉則被控篡改證據、向警方說謊等罪名。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

恐怖亂倫！22歲孕婦遭生母「剖腹取嬰」慘死　孩子的爸竟是繼父

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

