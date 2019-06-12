下班買消夜！遇3車攔停「爆揍+狂砸」　車窗碎裂噴飛...他衰躺醫院：認錯了

▲男子買消夜準備回宿舍卻遭不明人士圍毆。（圖／東森新聞）

地方中心／屏東報導

屏東一名男子買完消夜準備開車回宿舍，沒想到路旁突然出現3輛車，硬是將他攔了下來爆打一頓，他的車輛也被砸毀，不僅車窗全碎，後照鏡更被砸爛，車內也滿是碎玻璃，而男子更渾身是傷地躺在醫院裡頭，面對警方詢問，他認為，「可能認錯人了...」。

事發時該名男子駕駛著黑色轎車行經屏東縣長治鄉中山路，才剛買完消夜準備返回公司宿舍，途中遭到3輛轎車擋住去路，隨後一行人便下車砸車並圍毆男子，只見車輛不僅前後擋風玻璃全毀，就連車窗、後照鏡、車燈等都無一倖免，車輛內部更是滿佈玻璃碎片，畫面相當駭人。

▲車窗全碎，就連車燈、後照鏡都遭殃。（圖／東森新聞）

而不由分說便被毆打的男子，則是虛弱地躺在醫院病床上，他臉部、手、腳，到處都是傷口，傷勢較嚴重之處，甚至需要動針縫合。

據了解，男子自稱沒有與人結怨，懷疑是遭到誤認，才會被爆揍一頓！至於整起事件的詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。（來源：東森新聞）

▲▼男子渾身是傷，表示對方可能認錯人，自己沒有與他人結怨。（圖／東森新聞，下同）

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