社會 社會焦點 保障人權

陸軍演習砲彈誤炸3民宅！議員盼遷移靶場　爆料用40年前火藥釀禍

記者唐詠絮／彰化報導

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部本月4日於彰化縣溪州鄉執行155公厘榴彈砲實彈射擊演習時，一枚砲彈竟然嚴重偏離預定目標，射穿樹木後又連續撞擊三戶民宅的遮雨棚及鋁門，最後炸破圍牆。當時正有居民在遮雨棚下準備早餐，突如其來的巨響與震動讓大家驚魂未定，直呼「真的太可怕了！」所幸沒有造成任何人員傷亡，但這起意外卻讓當地居民對軍方演習的安全問題產生極大不安與不滿。

▲陸軍砲彈偏移射3民宅，李俊諭議員與村民召開說明會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陸軍砲彈偏移射3民宅，李俊諭議員與村民召開說明會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陸軍砲彈射穿3民宅。（圖／民眾提供）

▲陸軍砲彈偏移彈道射3民宅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事件發生後，彰化縣議員李俊諭與居民及軍方代表於今(11日)在當地信仰中心覆靈宮舉辦說明會，傾聽村民的憂慮。會中氣氛一度十分激動，一名阿伯難過地提及，自己年輕時期就曾經歷親人慘遭軍方砲彈誤擊喪生的慘劇，「我阿兄阿嫂一家5口就是被砲彈打死……子彈是要反攻大陸，不是要打台灣人！」他質疑多年來軍方並未徹底改善安全措施。

李俊諭也揭露，早年砲彈經常打死人，10年前也有砲彈誤擊到附近農田，這些受災戶至今夜裡難以安眠，甚至做惡夢，家庭生活受到極大影響，為了居民安全，更離譜的是日前打到民宅的砲彈，用的火藥還是民國70多年前至今超過40年的火藥，未料一打，第4發便出現問題，為了徹底解決問題打靶場遷移是個最好的方式。

對此，陸軍教準部發言人張國書表示，今天軍方代表在說明會上有指出，陸軍彈藥沒有問題，裝備及人員訓練都沒有問題，初步了解只有藥包出現問題。

▲砲彈射穿樹木及磚造牆壁。（圖／民眾提供）

▲砲彈射穿樹木及磚造牆壁。（圖／民眾提供）

除了安全疑慮外，軍方長年發放給地方的「回饋金」分配問題也再度引發討論。大庄村長陳元振表示，溪州鄉承受砲訓最大衝擊，卻與北斗、田中等地享有相同回饋金，明顯不公平。他建議應根據實際受影響程度進行調整。也有村民反映，回饋金多由鄉公所統籌，未能直接補助到最需要的村落，長期下來讓大家感覺「被犧牲卻沒被照顧」。

對此，溪州鄉長江淑芬回應，現行機制下軍方一年提供1380萬元回饋金，分配給8個受影響村落。自明年起將改為每人500元生活補助，其餘用於公益建設，並已向中央建議增加回饋金額。此外，這次誤射事件所有受損住宅的賠償和慰問金已發放，並與軍方達成和解。

▲落在地面的砲彈。（圖／民眾提供）

▲落在地面的未爆彈。（圖／民眾提供）

面對地方強烈反彈，軍方代表在說明會上鄭重致歉，強調所有射擊均依標準程序執行，對於這次疏失將徹底檢討，未來會強化安全措施，盡可能避免意外發生。軍方也懇請民眾能夠繼續支持國軍訓練，強調保衛國家安全需要全民的理解與配合。

▲陸軍砲彈偏移射3民宅，李俊諭議員與村民召開說明會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲阿伯(中間站立者)的兄嫂一家5口早年遭砲彈打死。（圖／民眾提供）

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

陸軍馬防部士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3千元至5千元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用，逾60位退役與現役軍人涉案。陸軍今（10日）表示，馬防部對相關涉案人員已有所掌握，後續配合檢察官偵辦，提供相關事證、主動移送，（陸軍）全軍清查目前正在實施中，目前也尚未發現新案件。

馬防部官兵賣帳戶給詐團　徐巧芯曝：30餘員涉案「有人服役17年」

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

國1溪州路段半小時兩事故！又4車追撞塞爆

國1北溪州路段3車追撞翻覆　一度回堵5公里

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

東森廣場投籃趣，揪團來打球

抽！樂團祭音樂祭門票

全民搶寶 年末大禮 只有這波

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

Threads推薦全聯甜品開箱

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

ETtoday攝影棚租借

