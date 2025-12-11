　
社會 社會焦點 保障人權

價差3倍！婦控買蒜被當「盤子」　網友：產地、品質差很大

▲一隻青蒜要價35元。（圖／民眾提供）

▲民眾菜市場買青蒜價格大不同。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

在傳統市場買菜小心被當盤子！近日彰化一名女子到菜市場購買青蒜，竟遇上一支青蒜兩種價格，第一家攤販開出每斤230元的高價，第二家卻只要75元價差超過3倍，更令她傻眼的是，當她回頭理論，攤販竟心虛當馬降價，火速退錢。事件曝光後，引發網友熱議。

該名女子日前為了煮烏魚，到彰化市某傳統市場買青蒜。她先向一位菜販詢問價格，對方表示「每斤230元」，女子雖覺得貴森森，但仍挑了一支秤重，付了39元離開。但愈想愈不對勁，她隨即走到另一攤，沒想到同樣是青蒜，這攤一斤只賣75元。她當場花了15元買到兩支，價格足足比第一家便宜超過一半。

發現價差3倍，女子氣得轉身找回第一家菜販質疑：「為什麼你賣230元，別人只賣75元？」沒想到攤販一聽，竟心虛改口，主動降價說「不然算妳每斤190元好了」隨即重新秤重，退還她7元。女子無奈表示，不過繞一圈回來，價格立刻從230元變190元，「菜價可以這樣隨時變來變去嗎？到底是我外行，還是被當冤大頭？」

▲一隻青蒜要價35元。（圖／民眾提供）

▲一支青蒜(紅圈)要價35元，另外買２支青蒜卻只花15元。（圖／民眾提供）

女子將過程分享，引來不少網友討論。有人直言：「買貴了，根本是被當盤子」也有常買菜的民眾表示，青蒜價格確實因產地、品質而異，但「再好的青蒜，現在當季也不可能一斤230元。

菜販指出，青蒜目前產量穩定，一般傳統市場行情約在每斤70至120元之間，若逢年節或品質特別好，才可能達到150元以上。像這樣同一市場內價差高達3倍，且攤販迅速改口降價的狀況，確實容易引發爭議。不少人建議，買菜前最好多問兩三家，比較價格才不會吃虧。

冬季防疫上緊發條！彰化今年已爆8起禽流感

冬季防疫上緊發條！彰化今年已爆8起禽流感

天氣轉冷，不只人要小心流感，家禽產業也進入禽流感高風險季節。作為全國最大的蛋雞飼養縣，彰化縣今年已累計有8場禽流感案例。為了防堵疫情擴散，動物防疫所近期，全面發放消毒藥品給養禽戶，並呼籲業者嚴格落實防疫，共同守住產業命脈。

加入詐團跑腿賺6千！判賠130萬還要入獄

加入詐團跑腿賺6千！判賠130萬還要入獄

國3和美段2車追撞　釀4傷送醫

國3和美段2車追撞　釀4傷送醫

求職交出帳密幫洗錢163萬　無罪理由曝光

求職交出帳密幫洗錢163萬　無罪理由曝光

買到橘色干貝以為壞掉　竟是隱藏版彩蛋

買到橘色干貝以為壞掉　竟是隱藏版彩蛋

