嘉義迎首波大陸冷氣團　養殖漁業嚴防寒害損失

▲▼ 入冬首波大陸冷氣團南下，籲請養殖漁業做好防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象署預報13日晚起大陸冷氣團南下，嘉義地區14、15日早晚天氣偏冷低溫預測為12度，嘉義縣政府籲請養殖漁業，應確實做好防寒措施。

農業處表示，這波天氣低溫雖影響時間較短，不過時序已入冬，氣溫也會逐步下降，應確實做好冬季養殖飼養管理，尤其從事越冬或新養熱帶不耐寒魚種（如虱目魚、金目鱸、吳郭魚等）養殖戶，需隨時注意氣象預報，依天氣變化調整管理措施、投餌頻率及飼料量（減料或停料），應及早做好相關防寒措施，避免水產物發生疾病或寒害損失。

預防水產物低溫寒害，請漁民進行相關防寒措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，維持較高且穩定的水溫。另池水較淺之文蛤養殖池，其混養之虱目魚，必要時應規劃儘早採捕，避免寒害損失。

低溫期間，如果遇有養殖寒害災情時，應將斃死魚隻馬上撿險，並作必要掩埋及適時消毒處理，以防止水質或池底惡化造成二次損失，同時如有嚴重災情發生，應立即向當地公所通報，俾依「農業天然災害救助辦法」規定辦理救助，協助儘速恢復生產。

同時，提醒漁民注意氣溫變化，低溫期間要適時增減衣物，到魚塭或海上作業時，應加強身體的保暖工作。沿海空曠地區亦會出現較強陣風及較大浪高，漁撈漁民及蚵農於出海作業前，應事先瞭解天候海象之變化，並做好保暖工作，以及保障自身安全。

低溫過後，如果水產物有異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至本縣家畜疾病防治所、東石水產動物疾病檢驗中心，或義竹水產動物疾病防治中心，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。