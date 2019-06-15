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嘉藥生命勇士逆增上緣　樂頂方帽唱驪歌

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▲嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生郭隆政，不畏逆境，勤奮向學，在今年的畢業典禮獲頒生命勇士獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生郭隆政，不畏逆境，勤奮向學，在今年的畢業典禮獲頒生命勇士獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「現在所做的努力，將來一定會有不一樣的收穫」，從一位身障生口中道出這句話，更令人值得深刻反思，激勵自我，嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生郭隆政，堅持他的人生座右銘，不畏逆境，勤奮向學，在今年的畢業典禮獲頒生命勇士獎殊榮。

▲嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生郭隆政，不畏逆境，勤奮向學，在今年的畢業典禮獲頒生命勇士獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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郭隆政同學從小父母離異，由阿公阿嬤扶養長大，又因腦性麻痺導致下肢不良於行，到4、5歲才會勉強走路，自小就是醫院的常客，需由阿公騎機車並背負著他，勤跑復健科，度過漫長的復健之路，而目不識丁的阿嬤總是鼓勵他認真讀書，照顧他無微不至，受到兩位長者身教風範的潛移默化，讓郭隆政比起同齡小孩更懂事，也很早就體會生命價值。

郭隆政說，從小對自己的不完美頗感自卑，能重拾信心肯定自我，除教會的啟發外，就是在嘉藥的學習與生活，讓他堅定積極地面對人生，並以熱愛生命態度去關懷、互勉和他一樣的身障人士。

▲嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生郭隆政，不畏逆境，勤奮向學，在今年的畢業典禮獲頒生命勇士獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

導師張瓊文提到，郭同學熱衷資訊科技領域，不僅高中時已擁有電腦軟體應用和網頁設計丙級相關證照，就讀嘉藥也考取Adobe Illustrator CS6及IC3Applications等專業證照，去年還和同學共同完成資管專題「軍火物品搬運機器人」，獲得台灣國際創新發明暨設計競賽社會組的銅牌獎，現在他又考上屏東大學資管系碩士班，一路走來努力上進精神值得嘉許，足堪所有學子表率。

張瓊文老師接著表示，郭隆政除學業精進外，也勇於挑戰自我，自願擔任副班代與風紀股長等幹部服務同學，和同儕相處融洽，更經常樂於助人，不因身體缺陷而孤立封閉，反而更積極投入團體；張老師趣稱，他不只是阿公阿嬤的乖孫寶貝，也是班上的開心果，更是品學兼優的好人才。

離校畢業前夕的大四下，郭隆政甚至完成了生平以來的創舉，就是騎身障機車環島一周。當同學提議並邀他一同「凸」台灣，起初他相當猶豫，擔心連累大家，不過在同學們的盛情邀約和鼓勵下，決定踏上環島之旅。8天7夜的旅程中，同學們相互照應，耐心等待，讓他有機會初次體驗寶島的美麗風光，圓夢的激動溢於言表，不禁令他感念表示，台灣最美的風景還是人，特別是最值得永遠珍惜的同學情誼。

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