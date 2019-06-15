陽明大學畢典　校長勉學生「不要對台灣民主失去信心」

▲台北市長柯文哲勉勵畢業生 。（圖／陽明大學提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學今（15日）舉辦畢業典禮，邀請台北市長柯文哲致詞，柯文哲市長勉勵今年1101位畢業生，期許陽明畢業生未來能認真的過每一天，最重要的是，快樂的過每一天。

柯文哲是由陽明大學畢業生票選，最希望能在畢業典禮致詞講者的第一名，加上柯文哲早年曾在陽明大學就讀，校方從善如流邀請柯文哲再度回到母校，看看曾經生活過的校園並勉勵畢業同學。

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近日香港亦發生大規模示威運動，引發國際關注，明年台灣將舉行大選，陽明大學校長郭旭崧特別以「今年是很特別的一年」為題，勉勵畢業生守護台灣的民主制度。郭旭崧致詞時表示，有人對台灣民主感到失望，甚至有人認為這是台灣民主存亡的關鍵時刻，但自由開放社會、衝突本來就是常態，怕的不是衝突，而是沒有解決衝突的機制，「台灣的民主是不完美，但千萬不要對民主台灣失去信心。」郭旭崧也以剛立法通過的同性婚姻專法為例，勉勵畢業生「道不同可以相為謀」，要有相互妥協的雅量，才能創造社會最大價值。

▲郭旭崧期許學生，不要對台灣失望。（圖／陽明大學提供）

典禮期間，陽明大學也表揚今年選出的第十六屆傑出校友，包含高雄榮民總醫院重症醫學部部主任黃偉春、慈濟大學醫學院院長楊仁宏、維成國際口腔醫療集團總裁劉興成、前國民健康署署長，現任振興醫院家庭暨社區醫學部主任邱淑媞。

黃偉春發明亞洲第一套救護車心電圖行動系統，讓救護人員能第一時間與院內醫師聯繫，及時搶救生命。楊仁宏多年來致力於醫學教育改革，推動問題導向學習落實於醫學教育。劉興成則是開創維成國際口腔醫療集團，更創辦百丹特生醫投入醫材研發，是牙醫結合企業的最佳典範。邱淑媞從早期在宜蘭縣衛生局、台北市衛生局到國民健康署署長，推動健康城市、四癌篩檢，30多年在公衛領域的付出，讓她獲得本屆特殊貢獻傑出校友殊榮。

陽明大學今年共有517名大學部學生、478名研究生、以及106位博士生畢業，其中來自越南、就讀於國際衛生公共碩士學程的阮氏明譚(Nguyen Thi Minh Tan)，過去在越南是一位小兒腎臟科醫師，主要工作是替孩童洗腎，為了減少孩童洗腎的痛苦，她發現必須從預防醫學著手，因此特地來到台灣學習公共衛生，今年以優異的成績畢業，也獲選為國際生致詞代表。

▲來自越南的的阮氏明譚是今年國際生致詞代表 。（圖／陽明大學提供）