陳建仁出席政大畢典　勉學生「成為傑出領導者」6項信念與態度

▲政大畢業典禮象徵薪火相傳的聖火。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

政治大學107學年度畢業典禮今（15日）舉行，今年有近兩千名的畢業生畢業。上午場政大邀請到副總統陳建仁致詞，陳建仁上台致詞時引用教宗的話，「一個領導者，一定要深深地投入複雜的世界，像個牧羊人一般，深深沾染羊群氣味，不是成為爭權奪利的政客。」期許政大畢業生成為對社會有幫助的傑出領導者。

典禮一開始由校長郭明政帶領各院院長出場，隨後以政大大家長身分致詞。他首先期許畢業生未來面對新事物挑戰時，一次比一次更堅強。同時他以自身經驗為例，指出自己三十年前頭也不回地離鄉背景到國外進修，那時不懂父母的心；如今當了父母之後，才理解當父母的想念、思念與掛念。

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▲政大校長郭明政期許畢業生在世界發光發熱，也別忘心繫台灣。（圖／政治大學提供）

郭明政指出，「在國外你可以享受很多的美好、但是卻無法改變它的不好，因為我們沒有一張選票」。他呼籲政大畢業生從政大出發、在世界各地發光發熱之際，不要忘記回到自身出發的臺灣、自身的家鄉。「不要忘記你的家！縱然你可以在外發光發熱，也要心繫台灣、心繫政大。」家鄉有美好與不好的地方，但是我們能行動讓家鄉變得更美好！這是他身為政大校長對畢業生最殷切的期待。

陳建仁明年即將卸任，這次應邀親自為政大畢業生送上祝福。陳建仁致詞時交付畢業生成為傑出領導者的六項基本信念與態度，第一要深刻了解自己；第二以服務作為生活的目的，「在別人需要的時候，看見自己的責任，讓服務地方成為自己的使命。」第三點，身為一個虔誠天主教徒，陳建仁引用教宗方濟各的話，「一個領導者，一定要深深地投入複雜的世界，像個牧羊人一般，深深沾染羊群氣味，不是成為爭權奪利的政客，而是從人民的需要看見自己的責任。」

▲陳建仁副總統在致詞中勉勵政大畢業生成為領導者。（圖／政治大學提供）

第四點，陳建仁提醒畢業生要記得每天與這個世界抽離，「靜思冥想反省檢討自己是否符合自己的理想與價值」。接著第五、第六點，陳建仁叮嚀畢業生在創造未來的同時要活在當下、尊重傳統。「如果你們能專注於現在、尊重傳統並全然活在當下，必定能夠改善現在：如果你能改善現在，未來一定更好。」他以巴西著名小說《牧羊少年奇幻之旅》作者科爾賀的一句話送給大家，「這世界會因你的典範，而不是你的意見而改變。」他並指出，「今天的知識可能會變明天的常識，也可能變成後天的謬論。」期許大家要持續學習新事物並保持熱忱，讓臺灣愈來愈好。

最後陳建仁勉勵畢業生與現場家長，「改善現況需要勇氣，不要害怕失敗。」更分享自己考了第四次才考上公費留學出國，「一定要把失敗當成成功的踏腳石，不是絆腳石。」今天畢業不是學習的終點而是起點，在場分享自己寶貴的人生哲學。

▲政大107年度畢業生即將邁向人生下一階段。（圖／政治大學提供）