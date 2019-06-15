新北市府出面協調　台北小城自來水設施維護沒問題

▲新店台北小城社區自來水設施疑似遭柏康堡公司架設圍籬封閉。（圖／新北市政府提供）

政治中心／綜合報導

新北市工務局日前接獲新店區「台北小城社區」及附近居民反映，小城里內通路遭建商架設圍籬封閉，因而影響民眾通行。而工務局表示，協調後已達成協議，而平日居民可由社區後方步道進出，同時也不影響自來水設施的維護及管理。不過，工務局強調，雖然建商取得土地過程合法，但站在雙方立場，市府除了持續尋求解決對策之外，也希望彼此各讓一步，避免類似事件一再發生。

針對新北市府日前接獲新店台北小城社區自來水設施疑似遭柏康堡公司建商架設圍籬難以通行一事，工務局說明，建商方面同意提供鑰匙給台北自來水事業處，讓自來水處面臨緊急搶修時，可以打開圍籬穿越建商私地執行業務。另外，民眾通行的部分可經由社區管委會後方步道進出，也不影響自來水設施的維護與管理。

▲台北小城社區。（圖／新北市政府提供）。

工務局表示，小城社區的住戶質疑建商不該架設圍籬封路，導致無法維護自來水加壓站等設施，但經人員現場以地籍圖比對發現，架設圍籬的範圍屬於建商的私有地，並沒有侵佔社區土地或國有地。只是小城住戶必須由社區管委會後方，屬於國財署產權，且較為狹窄的步道進出，但不影響住戶通行。

工務局協調後，建商同意提供一把鑰匙給台北自來水事業處，供自來水設施緊急搶災時使用。工務局說明，台北小城社區是建商在建案開發完成後，於銷售時提供鄰近土地及設施供社區居民使用，後來卻將部分土地捐贈國產署、部分土地則轉手給其他開發商，也造成住戶以為原屬於社區公共設施的游泳池、溜冰場等運動場所或自來水設施等，因為後續建商開發而發生糾紛不斷。

▲新北市山坡地社區林立，分佈於新店、汐止山區。（圖／新北市政府提供）

工務局也指出，新北市境內多個山坡地社區均有建商利用以往相關法令不夠周延而大鑽法律漏洞，導致糾紛不斷。工務局說，過去買賣房屋時有強制要求建商將法定空地納入建築物入所有權中讓住戶共同持分，但也造成後來發生很多「老丙建」社區內，住戶以為屬於社區公共設施的游泳池、溜冰場等運動場所或自來水設施等處土地，遭不肖建商轉手賣掉。

工務局提到，直到公寓大廈管理條例頒布施行後，政府強制要求建築物買賣時，必須將法定空地登記在建築物所有權人名下共同持分，才解決相關爭議，前陣子發生自來水加壓設備遭建商封閉的秀岡山莊，即屬於其中一例。工務局強調，雖然建商取得土地過程合法，但站在保障民眾與顧及建商權益的立場，市府除了持續尋求解決對策之外，也希望彼此各讓一步，避免類似事件一再發生。