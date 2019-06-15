不受「退場、送鐘」影響　盧秀燕和2千多名市長獎學生俏皮合照

▲盧秀燕開心和畢業生俏皮合照。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕15日到東山高中，與2千多名市長獎得獎學生合照留念，受到學生與家長熱情歡迎，盧也應畢業生們要求，開心的擺出各式俏皮動作合照，展現十足親和力，完全不受被議員轟出議場，以及日前贈送學生禮物卻被認為是觸霉頭的影響，她勉勵在場畢業生，繼續努力加油，「你們都是台中市的第一名」。

台中市政府教育局今年分別於東山高中、清水高中、長億高中及陽明市政大樓，舉行5場次、高中以下學校畢業生市長獎合影活動，上午是和中區國中小得獎學生合影，下午則是到清水區。

盧秀燕上午到東山國中，受到在場學生、家長熱烈歡迎，畢業生們拍照時發揮創意，要求擺出舞蹈、搖滾等新潮手勢動作，盧對學生的要求來者不拒，配合演出，引起現場一陣笑聲，完全沒有受到昨天被市議員拿「紅牌」轟出議場，及日前送給學生的禮物中，被誤以為「送鐘」的影響。

盧秀燕表示，在場畢業生都非常優秀的完成階段性學習，在學業上有最好的表現，得來不易，如今將邁向下一階段，她鼓勵學生秉持這樣的精神，繼續努力加油，你們都是台中市的第一名。

教育局長楊振昇表示，今年經過票選，選擇音箱作為市長獎禮物，具備免持聽筒、收音機、隨身碟播放等功能，另外也有數字化的時間顯示，早期對於指針式時鐘較有疑慮，但這款音箱是數字顯示，可以提醒孩子珍惜光陰，諧音聯想在所難免，但如果送一本好書給孩子，「送書」難道孩子就「輸」了，只要對於孩子學習有正向幫助，他相信本質上是正面的。