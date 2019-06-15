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影／中華姓氏文化知識競賽　兩岸「金頭腦」大對決

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記者曾俊豪／綜合報導

第十一屆海峽論壇兩岸青少年中華姓氏文化知識競賽今（15日）在福建廈門舉行，競賽分大學生組、中學生組共16支隊伍、近50名學生選手參賽。他們將分別在姓氏知識個人必答、特殊姓氏讀音聽寫、姓氏花絮之線索搶答、姓氏小故事演講等四輪賽事中較勁。

今年賽事在廈門宏泰藝術中心舉辦，台灣方面有文藻外語大學、輔英科技大學及廈門大學、金門高級中學以及其他代表隊；大陸方面則是廈門大學、集美大學、廈門理工學院、集美大學誠毅學院以及廈門第一中學、雙十中學、第六中學和集美中學的代表隊。

▲▼第十一屆海峽論壇兩岸青少年中華姓氏文化知識競賽。（圖／翻攝廈門網）

▲第十一屆海峽論壇兩岸青少年中華姓氏文化知識競賽。（圖／翻攝廈門網）

主辦方表示，中華姓氏歷史淵源流長，各個歷史時期的姓氏變遷頻繁，對中華民族有較大貢獻的著名歷史人物眾多，特別是海峽兩岸的歷史名人，「一帶一路」各國的宗親組織及華裔名人的姓氏源流也有密切關係，也因此，本次競賽題目均依據以上相關內容而擬出的。

此項比賽是由廈門市姓氏源流研究會、台灣姓氏研究會、金門宗族文化研究協會共同主辦，2006年舉辦第一屆，比賽主要分兩部分，除上述「中華姓氏源流知識」同台競技賽之外，個人組的「姓氏小故事作文」比賽也是焦點之一。

作文比賽將以參賽者本人或家族成員姓氏相關的人和事為出發點，希望用通俗活潑、生動有趣的語言敘述故事，展現健康、積極的一面，並鼓勵參賽者使用應用郡望、堂號、受姓始祖、昭穆、遷徙、族譜等姓氏源流元素。

▲海峽論壇15日登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲第十一屆海峽論壇於今（15日）登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

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