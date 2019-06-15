海峽論壇創意塗鴉賽登場　馬曉光：參與兩岸交流沒什麼好怕！

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者鄭宇軒攝）

記者鄭宇軒、李思嫺、蔡儀潔／廈門 ─ 台北連線報導

海峽論壇「第二屆創意塗鴉巡迴賽」15日在廈門舉行，國台辦新聞局局長馬曉光和新黨主席郁慕明也來到現場。對於陸委會建議台灣民眾和政黨人士「不要參加海峽論壇」，馬曉光表示，「參與兩岸交流大家都是理直氣壯，沒有什麼好怕的，民進黨就是害怕兩岸同胞越走越親，越走越近。」

馬曉光在參觀比賽時接受採訪，他先是表示，塗鴉大賽讓年輕人可以將共同的夢想畫出來，使得兩岸年輕人增加相互了解，促進心靈之間的契合，為中華民族的未來共同努力。

對於台灣當局建議民眾不要參加海峽論壇，馬曉光則回應，「海峽論壇已經舉行11屆了，地位就是兩岸各界，特別是基層人士能夠廣泛參與，台灣當局採取了無所不用其極的阻礙措施，就是害怕兩岸同胞越走越親，越走越近，參與兩岸交流大家都是理直氣壯，沒有什麼好怕的。」

「第二屆創意塗鴉巡迴賽」由海峽論壇組委會作為指導單位，福建日報報業集團海峽導報和福建省金門同胞聯誼會共同主辦，今年的巡迴賽以「共繪家園」為主題，共收到兩岸民眾熟悉的關公和風獅爺創意畫作80多幅。經美學教授、媒體人士和民俗文化行業的專家學者聯合評審，《庇佑》、《緣系關帝海上東山》和《禦祈乘風》等10幅作品挺進決賽。

▲創意塗鴉賽參賽作品。（圖／記者鄭宇軒攝）