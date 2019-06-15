快訊／港府下午召開記者會　宣布「推遲」逃犯條例修法

▲香港反送中示威。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

香港《逃犯條例》修法引發「反送中」抗議遊行，最新消息指出，香港特區政府下午將召開記者會，宣布推遲修訂《逃犯條例》進程。另綜合港媒報導，此決定是特首林鄭月娥昨夜緊急召開三司十三局首長會議後所作出，因法案原訂20日進行表決，加上16、17日又發動反送中遊行，擔心衝突擴大升級所致。

《星島日報》報導，林鄭月娥14日晚間召開全體司局長會議，就《逃犯條例》修法後續推動進行討論。報導引述消息人士表示，此決定是希望有關逃犯條例的修訂能夠回歸理性，讓政府有時間聽取民意，但強調並非撤回條例草案，相關堵住法律漏洞的工作會持續進行。

逃犯條例修訂草案引發香港民眾強烈反彈，分別在9日和12日爆發大規模示威抗議，更進一步演變成肢體衝突，引起國際社會關注，歐美國家紛紛聲援「反送中」示威活動。美國總統川普（Donald Trump）甚至表示，這是他看過「最大規模的示威」。

儘管國際社會力挺，香港政府卻維持強硬態度，政務司長張建宗13日受訪時提到，港府不會撤回條例，並認為修例已作多重保障。而在林鄭月娥召開緊急會議後，情況已出現轉圜，預計下午召開記者會，宣布推遲修訂《逃犯條例》進程。