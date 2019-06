美總統參選人拜登聲援香港　叮嚀中國「處理反送中大家都在看」！

▲拜登發文對香港近況給予支持。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國總統大選2020年即將登場,其中已經確定參選的民主黨候選人拜登(Joe Biden)對於國際大事也相當關注,日前對於反送中議題首度在推特上發表看法,並且一語道破的提醒中國「全世界都在看」,盼能夠好好讓事情圓滿落幕。

香港「反送中」遊行可以說是自97回歸之後最大的抗議遊行活動,規模浩大引發全球關注,因為罷工、罷市甚至影響部分金融活動,香港特首林鄭月娥14日深夜緊急召開三司十三局首長會議,決定將延後讓政府有時間傾聽民意。

美國總統參選人拜登對於反送中活動,在推特上表示,「數百萬香港民眾為捍衛中國政府當初承諾的公民自由和自治權走上街頭,從中展現的非凡勇氣,激勵人心」、「全世界都在看,我們所有人都必須挺身支持民主原則和自由」。

而早在拜登發文前,川普也有保守表示,這場示威希望最終可以讓抗議人士和政府一起設法解決。其他美國跨黨派議員也表示,尋求重申美國對香港民主和人權的承諾,擬推出一項法案恐移除華府賦予香港的特殊待遇。中國政府對此則回應美國是「干涉中國內政」。

The extraordinary bravery shown by hundreds of thousands in Hong Kong, marching for the civil liberties & autonomy promised by China is inspiring. And the world is watching. All of us must stand in support of democratic principles and freedom.