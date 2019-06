看百萬人民無動於衷「像被寵壞的孩子」　外媒談林鄭月娥：越來越傾向北京

▲香港反送中遊行爆發警民衝突。(圖/達志影像/美聯社)

記者林瑩真/綜合外電報導

香港政府提出《逃犯條例》修訂案,讓上百萬民眾走上街頭發起「反送中」遊行,爆發警民衝突,然而,特首林鄭月娥立場仍堅定不動。外媒認為,這代表了香港近年越來越傾向北京。

據《紐約時報》一篇「In Battle for Hong Kong, the Field Has Tilted Toward Beijing」(香港戰爭的戰場朝北京傾斜)報導指出,中國政府親手選擇的特首林鄭月娥全力推動《逃犯條例》,即使人民群起抗議,仍形容抗議者是「被寵壞的孩子」,完全無動於衷,並誓言會繼續為《逃犯條例》而戰。

報導指出,林鄭月娥的堅定態度來自於同樣作風強硬的中國國家主席習近平,習近平執政以來,基本上壓制了所有明顯的政治異議。也因此,林鄭月娥與2003年時任特首董建華撤回23條立法時,採取非常不同的立場,顯示近年香港越來越傾向北京。

▲外媒認為,特首林鄭月娥立場傾向北京。(圖/香港政府新聞網)

一旦《逃犯條例》成功修訂,不僅成為再推動23條的基礎,也等於給予中國機會,擴大對半自治領土內居民、遊客的權力。不過,林鄭月娥不只被泛民主派批評,連親北京派都認為她處理不當,破壞了香港的國際地位。

對此,林鄭月娥12日接受媒體訪問,回應被指稱「賣港」一事,她一度硬咽落淚,「我無賣港」,自己自始至終都與香港人民一同成長,並為了香港作出許多犧牲。